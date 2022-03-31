彰縣府中庭開放大甲媽香客休息 持黃卡才能進入

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化31日電）大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎4月9日進入彰化，以往都有大批香客在彰縣府中庭休息過夜，縣府指出，今年仍開放中庭，但信眾需持大甲鎮瀾宮發放黃卡或接種3劑疫苗證明，才能進中庭休息。

台中大甲鎮瀾宮媽祖4月8日展開為期9天8夜的遶境活動，媽祖鑾轎4月9日進入彰化縣，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，大甲鎮瀾宮計劃發放「疫苗3OK」黃卡，當媽祖鑾轎到各地宮廟駐駕時，宮廟一樣會做小黃卡，而鎮瀾宮團隊已造名冊，列出打疫苗和打幾劑名單，一切依中央規定做好防疫。

以往大甲媽鑾轎進入彰化縣，縣府中庭都會開放給香客過夜休息；縣府行政處今天發布新聞指出，香客進入中庭需戴口罩，持鎮瀾宮小黃卡或3劑疫苗接種證明向縣府提申請，縣府會發識別證給香客。

縣府指出，中庭禁止飲食，也會依社交距離規定，控管中庭內人數，呼籲香客們配合防疫相關規定。

彰化縣警察局彰化分局長王國峯接受媒體聯訪說，由於中央疫情指揮中心要求參與遶境活動民眾要打滿3劑疫苗，警方將依中央規定，當媽祖鑾轎進入彰化縣時，要求接轎陣頭及進入駐駕廟宇的香客也要持有黃卡或接種疫苗證明。

王國峯指出，大甲媽遶境活動將以容易發生搶轎衝突的彰化市民生路地下道及彰化市南瑤宮，作為管制重點，民眾如拒絕出示黃卡，警方會將民眾帶離遶境活動現場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

彰化市公所寺廟室代理主任林大猷接受媒體聯訪指出，大甲媽鑾轎駐駕南瑤宮時，香客進入南瑤宮必須持「疫苗3OK」黃卡或自備疫苗接種證明，供工作人員檢查，其他時間需按一般防疫規定，全程戴口罩及保持社交距離，也不得飲食。

北斗奠安宮也發布公告，指疫情升溫，大甲媽駐駕奠安宮時，不提供香客在廟內休息住宿，要請民眾移駕到奠安宮停車場。（編輯：黃世雅）1110331