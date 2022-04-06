大甲媽祖遶境將起跑 行動氣象車提供即時天氣

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配合台中大甲媽祖遶境活動，中央氣象局6日表示，自8日起會配合遶境路線，透過行動氣象觀測車，沿途掌握天氣狀況，並由預報員現場報導活動期間的即時天氣變化。（氣象局提供）中央社記者張雄風傳真 111年4月6日

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（中央社記者張雄風台北6日電）配合台中大甲媽祖遶境活動，氣象局今天表示，自8日起配合遶境路線，透過行動氣象觀測車，沿途掌握天氣狀況；另有行動氣象服務站，由預報員現場報導活動期間的天氣變化。

中央氣象局今天發布新聞稿表示，今年與台中大甲鎮瀾宮繼續攜手合作，連續10年，自4月8日起，為期9天8夜的大甲媽祖遶境進香活動，提供精緻的客製化氣象資訊服務，讓這項國際型活動更加圓滿順利。

氣象局表示，由於一年一度的遶境活動均吸引大批信眾徒步參與，活動期間適逢天氣變化多端的春季，於活動期間透由行動氣象觀測車，沿途掌握天氣現況與提供即時訊息，可在劇烈天氣發生前，立即通知鎮瀾宮服務團隊。

氣象局指出，同時於4月8日、11至12日及15日，分別在鎮瀾宮、新港旅客中心、新港分駐所及花壇鄉文德宮前設置行動氣象服務站，以跑馬燈方式呈現即時氣象資訊，並由氣象局資深預報員伍婉華在現場報導活動期間的天氣變化，提醒信眾提前做好準備。

氣象局說，為感謝民眾參與，活動期間至服務站互動或拍照打卡，即可獲得限量紀念品，歡迎信眾親臨駐點氣象服務站。

此外，氣象局也在活動期間，為此次遶境活動鑾轎駐點廟宇，客製化「媽祖遶境氣象服務網」，信眾可於鎮瀾宮官網所提供連結，或透過行動裝置下載「中央氣象局W-生活氣象」App、或追蹤「報天氣-中央氣象局」FB粉絲團等多元管道，獲得最新的天氣觀測或預報相關資訊，以提前規劃行程和準備衣物。（編輯：陳政偉）1110406