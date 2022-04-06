大甲媽隨行香客可否入校休息 彰縣府：各校自定

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（中央社記者蕭博陽彰化縣6日電）家長盼彰化縣政府取消開放校園操場供香客休息，縣府教育處今天表示，從未公告開放操場供香客休息，但各校可決定是否開放運動、休息。據了解，不少學校傾向不開放。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香8日深夜起駕，9日進入彰化縣。彰化縣政府教育處網站昨天晚間公告，因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，縣立各級學校即日起暫緩辦理跨縣市校外教學、畢業旅行、隔宿露營等直至4月底，以維護校園師生安全。

有民眾指出，校園操場是否開放遶境香客進入由各校視狀況決定。對此，民進黨彰化縣黨部主任委員兼全國宗教委員會召集人邱建富今天召開記者會表示，縣府開放教育處管轄的校園操場給遶境香客休息，應眾多家長請求，籲縣府取消開放操場，杜絕學校防疫漏洞。

邱建富指出，信徒往年在沿途學校、宮廟休息，今年受國內疫情影響，台中市、雲林縣決定不開放校園，彰化南瑤宮也宣布不提供大浴室、住宿、禁止在廟內飲食、席地休息，唯獨彰化縣政府竟開放校園讓香客休息，嚴重衝擊校園防疫。

邱建富說，接獲許多家長陳情要求縣府取消開放校園，家長憂心操場就算和教室有距離，但如何區隔，且香客上廁所可能散播病毒；校園群聚風險不能輕忽，尤其小學生未打疫苗，萬一確診會讓校園防疫出現破口，縣府暫停外縣市畢旅及校外教學，為何讓香客進校。

縣府教育處今天澄清指出，從未公告開放操場讓香客休息，依教育部防疫管理指引，可適度開放學校戶外操場供居民運動，由學校召開防疫小組會議討論是否開放並加強清消，香客休息非屬居民運動，各校可依教育部規範決定是否開放，視疫情滾動修正。（編輯：謝雅竹）1110406