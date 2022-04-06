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大甲媽遶境 嘉義新港3校開放香客進入

2022/4/6 14:02（4/6 14:20 更新）
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新港奉天宮6日指出，大甲媽遶境期間，未持「疫苗3劑我OK」識別證，不可入廟。信眾可持打滿3劑小黃卡或數位證明，至新港奉天宮辦公室辦理識別證。（新港奉天宮提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月6日
新港奉天宮6日指出，大甲媽遶境期間，未持「疫苗3劑我OK」識別證，不可入廟。信眾可持打滿3劑小黃卡或數位證明，至新港奉天宮辦公室辦理識別證。（新港奉天宮提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月6日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）嘉義縣府今天召開大甲媽祖迎駕活動防疫協調會，決議入住奉天宮香客大樓、新港國中及新港、文昌國小的香客，落實實聯制，統一造冊並換發識別證，配合清消工作12日中午前離開校園。

新港奉天宮今天發布新聞稿表示，近日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，上午嘉義縣政府召開大甲媽祖迎駕活動協調會，由嘉義縣長翁章梁主持，與奉天宮董事長何達煌、縣府各局處等相關單位，討論相關防疫措施。

何達煌告訴中央社記者，已要求奉天宮董監事、員工及義工、陣頭接駕團隊，都需要完成3劑疫苗接種。入住奉天宮香客大樓及新港國中、新港國小及文昌國小的香客，落實實聯制，統一造冊並換發識別證。

另外，要求入住校園的香客配合縣環保局及新港鄉公所清潔隊清消工作，在12日中午前離開。新港國中、新港國小及文昌國小從11日起停課3天。

何達煌表示，大甲媽遶境期間，未持「疫苗3劑我OK」識別證，不可入廟。呼籲信眾快完成3劑疫苗接種，持小黃卡或數位證明，至新港奉天宮辦公室辦理識別證。

大甲鎮瀾宮媽祖8日起駕展開9天8夜遶境行程，17日回鑾。預計11日抵達新港，12日上午在新港奉天宮舉行祝壽典禮。（編輯：謝雅竹）1110406

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