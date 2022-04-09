北港武德宮陣頭鬥毆 男子偷開警車衝進現場[影]

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（中央社記者黃國芳雲林縣9日電）雲林縣北港武德宮前廣場今天發生進香團鬥毆事件，上百名陣頭分持棍棒互相追打，場面混亂，最後一輛警車衝進現場，才平息衝突，但開警車的男子不是警察，全案警方追查中。

北港鎮武德宮前廣場下午2時10分爆發衝突，來自外縣市的2團進香團陣頭上百人突然互相叫罵，隨即打成一片，有人持木棍、鐵棒等武器互相追打，一輛白色賓士車衝到鬥毆人群中，馬上被鐵棒敲打，賓士車又急速倒車離開，過程中，有人被打到頭破血流、被壓在地上毆打，其他進香客見狀紛紛閃避。

轄區北港分局獲報，第一波快打部隊到場，但因鬥毆現場太多人，警力無法嚇阻，等到支援警力趕抵，才將雙方人馬隔開，不過，雙方還是不斷叫罵，隨時又會引起衝突。

當時一輛警車突然衝進現場，才平息雙方衝突，不過，下車的駕駛是穿著便衣的男子，還對衝突人群叫囂，現場另一方陣頭人員上前將這名男子拉走，民眾質疑開警車的男子不是警察。

雲林縣警察局北港分局副分局長吳柏源接受媒體聯訪表示，警方下午2時25分左右據報，馬上出動快打部隊處理，經查雙方進香入廟口時，疑因一方神轎的彩帶，被對方燃放鞭炮燒毀，導致衝突，有2人受傷送醫，正進一步調閱監視器畫面，追查涉案人員。

吳柏源指出，至於開警車到現場的男子動機，以及如何能駕駛警車，警方正在釐清中。

雲林縣長張麗善表示，無論發生衝突的原因為何，無視現場民眾安全、破壞治安的行為，縣府給予最嚴厲譴責，也要求警方，絕不能姑息，一定要依法究辦。（編輯：郭諭儒）1110409

雲林縣北港武德宮前廣場9日發生進香團鬥毆事件，場面混亂，現場一輛白色賓士車一度衝到鬥毆人群中，馬上就被鐵棒敲打，賓士車隨即又急速倒車離開。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 111年4月9日

雲林北港武德宮前廣場9日下午爆發進香團鬥毆事件，來自外縣市的2團進香團陣頭上百人突然互相叫罵，隨即打成一片，有人持木棍、鐵棒等武器互相追打，場面混亂，其他進香客見狀紛紛閃避。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 111年4月9日