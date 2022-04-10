大甲媽搶轎衝突 彰檢發傳票通知張安樂如不到案將拘提

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台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境9日晚上爆發搶轎衝突，統促黨主席張安樂要接轎被擋下，警方事後逮捕6名滋事男子。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年4月10日

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（中央社記者吳哲豪彰化10日電）台中大甲媽祖鑾轎遶境發生搶轎事件，彰檢今晚發出傳票通知統促黨總裁張安樂等人到案說明；檢方指出，有多名幫派分子涉案，張安樂等人如無正當理由拒不到案，將強制拘提。

台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎昨晚行經彰化市永安路時，中華統一促進黨總裁張安樂率領統促黨員想要接轎被警方擋下，雙方發生推擠衝突，造成3名警員受傷，彰化分局也逮捕6名滋事分子，6人中有2人因未成年轉送彰化地院少年法庭審理，其餘4人經檢察官複訊後諭令交保。

彰化地檢署也發布新聞指出，針對特定犯嫌涉嫌煽惑或教唆犯罪等情事，檢察官於今日已發傳票通知相關人到案說明，如拒不到案，將強制拘提到案。

檢方指出，涉案者除張安樂外，還包括多名幫派分子，承辦此案檢察官已通知多人到案說明，不過為防串供，無法透露張安樂等人到案日期，不過張安樂等人收到傳票後，如無正當理由拒不到案，將強制拘提。

檢方表示，檢察官發出傳票後，截至今晚尚未接到通知指張安樂向檢察官請假。（編輯：陳仁華）1110410