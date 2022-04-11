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大甲媽遶境
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大甲媽遶境3/76

大甲媽祖遶境至新港必經崙子橋車禍 1死1重傷

2022/4/11 12:45（4/11 13:43 更新）
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大甲媽祖遶境至嘉義新港奉天宮必經的崙子橋附近11日上午發生車禍，一輛小貨車追撞機車後，撞擊停路邊進香團遊覽車，機車夾在中間。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 111年4月11日
大甲媽祖遶境至嘉義新港奉天宮必經的崙子橋附近11日上午發生車禍，一輛小貨車追撞機車後，撞擊停路邊進香團遊覽車，機車夾在中間。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 111年4月11日
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（中央社記者黃國芳嘉義縣11日電）大甲媽祖遶境至嘉義新港奉天宮必經的崙子橋，今天上午在橋附近發生車禍，一輛小貨車追撞機車，並撞擊停路邊進香團遊覽車，機車夾在中間，張姓騎士送醫不治，女乘客重傷。

嘉義縣消防局於上午8時33分獲報，指新港鄉北崙村崙子橋附近發生車禍事故，救護車到場發現為一輛載運香客物資小貨車與停放路邊的進香團遊覽車發生追撞，兩車中間還夾著一輛機車，機車張姓男騎士呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態、機車乘客蕭姓婦人受重傷，兩人立即送醫。小貨車司機未受傷。

大林慈濟醫院表示，78歲騎士張姓老翁到院時，情況不樂觀，急救後仍宣告不治；乘客68歲蕭姓婦人，經檢查後為氣血胸、左邊鎖骨骨折、腦出血、手腳多處開放性骨折、多重外傷，有生命危險。

警方指出，大甲鎮瀾宮媽祖展開9天8夜遶境行程，今天中午左右經由雲林、嘉義交界的崙子橋進入新港鄉，崙子橋附近今天都會停放信徒搭乘的遊覽車，小貨車疑似要往崙子橋方向行駛，機車則是要往新港街道方向，至於事故原因須進一步調查釐清。（編輯：謝雅竹）1110411

大甲媽祖遶境至嘉義新港奉天宮必經的崙子橋附近11日上午發生車禍，救護車到場發現為一輛載運香客物資小貨車與停放路邊的進香團遊覽車發生追撞，兩車中間還夾著一輛機車，機車騎士張姓老翁呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態、機車乘客蕭姓婦人受重傷。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 111年4月11日
大甲媽祖遶境至嘉義新港奉天宮必經的崙子橋附近11日上午發生車禍，救護車到場發現為一輛載運香客物資小貨車與停放路邊的進香團遊覽車發生追撞，兩車中間還夾著一輛機車，機車騎士張姓老翁呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態、機車乘客蕭姓婦人受重傷。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 111年4月11日
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