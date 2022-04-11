張安樂遭指搶轎 12日將赴彰檢說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）台中大甲媽祖遶境9日晚間發生「搶轎」事件，統促黨總裁張安樂今天中午表示，去年統促黨嬴政黨部著政黨背心接駕沒事，今年何以違規，明天晚間6時30分會赴彰檢說明案情。

中華統一促進黨總裁張安樂中午在嘉義縣新港鄉公所大門前召開記者會說，去年嬴政黨部的接駕制服就是穿統促黨背心，去年沒事，今年何以違規。各黨各派的政治人物，穿著政黨服裝躬逢媽祖遶境盛會，早就屢見不鮮，欲加之罪，何患無辭。

張安樂表示，他們在彰化迎轎被誣指為「搶轎」，彰化地檢署檢察官發出傳票，通知他明天下午4時到案說明，但他的委任律師該時段沒空，改為明天晚間6時30分，他會赴彰檢說明案情。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張安樂中午召開記者會後，隨即前往奉天宮參拜媽祖。奉天宮告訴中央社記者，往年大甲媽到新港，奉天宮媽祖約在下午1時出廟迎接，但今年為了預防發生意外，提早在上午10時30分出廟門。

大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎9日晚間行經彰化市永安路時，張安樂率領統促黨員想要接轎被警方擋下，雙方發生推擠衝突，造成3名警員受傷，彰化分局也逮捕6名滋事分子，6人中有2人因未成年轉送彰化地院少年法庭審理，其餘4人經檢察官複訊後諭令交保。彰檢昨晚發出傳票，通知張安樂明天到案說明。（編輯：謝雅竹）1110411