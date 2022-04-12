張安樂接駕大甲媽涉妨害公務 30萬元交保

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（中央社記者蕭博陽彰化縣12日電）統促黨總裁張安樂與黨幹部接駕大甲媽祖鑾轎涉滋事，彰化地檢署發傳票通知今天到案說明，檢察官訊問後，認為涉犯妨害公務且罪嫌重大，但無羈押必要，諭知新台幣30萬元交保。

台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎4月9日晚間行經彰化市永安路時，綽號「白狼」的中華統一促進黨總裁張安樂率黨員想接轎被警方擋下，雙方發生推擠衝突，造成彰化縣警察局彰化分局副分局長鐘振邦等員警受傷，彰化地檢署檢察官發傳票通知張安樂今天到案說明。

張安樂傍晚由黨幹部李家葳、律師等人陪同到地檢署，張安樂接受媒體聯訪說，警方應公開全程蒐證影片「看誰是暴力」，不能選擇性公開，且往年穿統促黨背心迎轎都沒事，彰化分局長王國峯今年卻要求脫背心，他反問王國峯「你敢叫民進黨脫背心嗎」得不到回答。

張安樂指出，往年媽祖繞境，多少政治人物穿背心出席，各黨派都有；對於媒體詢問認不認為涉組織犯罪，張安樂大聲高喊，他認為犯下組織犯罪的人是王國峯，他沒有率眾鬧事，且警方執法有針對性，為何統促黨員不能穿背心到場，他溝通時，員警就衝來噴辣椒水。

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彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成接受媒體聯訪表示，針對4月9日發生的妨害公務案件，檢察官以被告身分傳訊張安樂到庭說明，張安樂涉嫌違反組織犯罪防制條例、刑法妨害秩序、妨害公務等罪嫌，晚間先由警方詢問後，張安樂稍事歇息，再由檢察官複訊。

張安樂傍晚6時報到，夜間近11時交保離開，歷時5小時，他步出地檢署接受媒體聯訪表示，事實上當天是警方施暴，將提告警方，因此他們先被醜化、羞辱，警政署長陳家欽「要弄我們」，如果他今天訊後被飭回，不就等於檢察官「打臉」陳家欽，他可理解檢察官面臨的壓力，他聽到30萬元交保「哈哈一笑」。（編輯：林治平）1110412

統促黨總裁張安樂（左）與黨幹部接駕大甲媽祖鑾轎涉滋事，彰化地檢署發傳票通知張安樂12日到案說明，檢察官訊問後，諭知新台幣30萬元交保。中央社記者蕭博陽彰化縣攝111年4月12日