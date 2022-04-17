大甲媽祖回鑾安座 受疫情影響參與人潮銳減

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（中央社記者蘇木春台中17日電）大甲媽祖鑾轎今天晚間回鑾鎮瀾宮安座，信徒一路擁簇跟隨，今年受疫情影響，跟隨的信眾較往年銳減，媽祖神轎入廟後，信眾迎接媽祖依序安座，為9天8夜的遶境進香活動劃下句點。

大甲媽祖8日晚間起駕，展開9天8夜遶境進香活動，行經多個縣市、約340多公里路程，17日晚間回鑾鎮瀾宮安座。

媽祖遶境回鑾隊伍，昨天陸續抵達台中市境內，沿途經過大肚、沙鹿、龍井、清水、外埔及大甲等6區，下午進入大甲區市區，沿途人潮與點心站綿延不絕，信徒一路擁簇跟隨媽祖。

近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例數快速攀升，從媽祖起駕前單日就已破百的病例數，直到近幾日破千例，今年參與遶境的信徒明顯較少，往年回鑾日鎮瀾宮周邊明顯人車壅塞，但今年反而順暢許多。

媽祖鑾轎晚間約11時25紛返回大甲鎮瀾宮，廟前廣場與廟內聚集信眾，台中市副市長黃國榮、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人參與媽祖安座儀式，廟方人員將媽祖神像，依序自鑾轎中請出，信眾紛紛擠上前爭相摸媽祖神像，最後由廟方人員將神像安置在神案上。

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黃國榮表示，遶境活動除展現信眾對媽祖的虔誠，沿途信眾也自發性提供盒裝點心、飲料，還有許多志工提供環境清潔、醫療服務，充分體現台灣最美的人情味，也祈求媽祖庇佑國泰民安、風調雨順，疫情早日消弭。

台中市民政局長吳世瑋說，鎮瀾宮今年配合政府防疫政策，要求民眾須接種3劑疫苗，驗明兌換「疫苗3 OK識別證」後才能參與遶境，同時也不斷呼籲民眾遵守防疫措施，共同保護你我健康。（編輯：林治平）1110417

大甲媽祖鑾轎17日晚間回鑾鎮瀾宮安座，信徒一路擁簇跟隨，入夜後廟前廣場聚集信眾，許多團體也到場依序進香。中央社記者蘇木春攝 111年4月17日