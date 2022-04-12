張安樂涉大甲媽搶轎滋事 反控警方執法過當

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（中央社記者蕭博陽彰化縣12日電）統促黨總裁張安樂與黨幹部接駕大甲媽祖鑾轎涉滋事，彰化地檢署發傳票通知到案說明，張安樂今天傍晚報到時，接受媒體聯訪近10分鐘，反控警方執法過當，要求警公開全程影片。

台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎4月9日晚間行經彰化市永安路時，綽號「白狼」的中華統一促進黨總裁張安樂率黨員想接轎被警方擋下，雙方發生推擠衝突，造成彰化縣警察局彰化分局副分局長鐘振邦等員警受傷，警方逮捕6名滋事分子，其中2人因未成年轉送少年法庭審理。

除張安樂涉搶轎衝突，統促黨榮譽主委吳金虎及妻子李家葳也涉案，彰化地方檢察署發傳票通知吳金虎夫妻到案卻未報到，檢察官昨天發出拘票拘提到案，訊問後認為涉犯刑法妨害公務罪，罪嫌重大，昨天深夜諭令吳金虎新台幣15萬元交保、李家葳20萬元交保。

彰化地檢署檢察官也發傳票通知張安樂今天下午到案說明，若無正當理由拒不到案，將強制拘提。搶轎衝突後，張安樂昨天現身並在嘉義縣新港鄉公所大門召開記者會說，他們迎轎被誣指為「搶轎」，且去年黨員接駕就是穿統促黨背心，去年沒事，今年何以違規。

大批媒體守候下，張安樂今天傍晚由李家葳、律師等人陪同到地檢署，面對媒體詢問，張安樂除了重談昨天在嘉義受訪說法，更進一步指控彰化分局長王國峯執法過當，並強調先前都可順利迎轎，為何今年遭阻擋，要求警方公開全程蒐證影片「看誰是暴力」。（編輯：郭諭儒）1110412

統促黨總裁張安樂（前中）與黨幹部接駕大甲媽祖鑾轎涉滋事，彰化地檢署發傳票通知張安樂12日到案說明，張安樂傍晚報到時受訪，反控警方執法過當。中央社記者蕭博陽彰化攝 111年4月12日