大甲媽搶轎衝突 蘇貞昌：嚴正執法不容再發生

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（中央社記者陳俊華台北12日電）行政院長蘇貞昌11日說，針對大甲媽祖遶境活動發生聚眾搶轎滋事的暴力事件，他肯定第一線執勤員警及部會首長處理得宜，也請相關單位嚴正執法，展現政府決心，絕不容類似事件發生。

大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎4月9日晚間行經彰化市永安路時，中華統一促進黨總裁張安樂率領統促黨員想要接轎，被警方擋下進而發生衝突，造成3名警員受傷。彰檢發出傳票，通知張安樂12日到案說明。

行政院透過新聞稿表示，蘇貞昌11日主持「111年度第2次治安會報」。有關大甲媽祖遶境活動發生聚眾搶轎滋事的暴力事件，他除肯定第一線執勤員警處理得宜，也稱許內政部長徐國勇以嚴正態度面對立法院答詢，以及警政署長陳家欽在事發時立刻趕赴現場坐鎮。

蘇貞昌說，請相關單位日後面對類似情事，應事先掌握情資，進行因應防制，事發時才能立刻將不法之徒繩之以法，並請陳家欽協助相關人力調配等。

蘇貞昌表示，所謂道消則魔長，政府強力執法，才能杜絕不法情事發生。請法務部及內政部警政署加強相關執法作為，以表明政府嚴正執法的決心及態度，絕不容類似事件再發生。

另外，蘇貞昌也說，最高檢察署檢察總長江惠民4年任期即將任滿，此次是江惠民最後一次參加治安會報。他在會中感謝江惠民帶領檢察團隊，發揮檢察一體精神，維護治安、偵辦犯罪、肅貪查賄，尤其就平反冤案盡心盡力，為國家做事及為人民服務，實值肯定。（編輯：林克倫）1110412