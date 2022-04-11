張懷媗指遶境衝突警察拿槍指小孩 徐國勇：胡說八道

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（中央社記者王承中台北11日電）統促黨總裁張安樂日前帶人迎接大甲媽鑾轎時發生搶轎衝突，女星張懷媗在臉書指控警察拿槍指著小孩。內政部長徐國勇今天表示，胡說八道，警察去集會遊行執行勤務都沒有配槍，怎麼拿槍指著小朋友，根本不可能。

大甲鎮瀾宮媽祖近日展開9天8夜遶境活動，媽祖鑾轎9日晚間行經彰化市永安路時，中華統一促進黨總裁張安樂率領統促黨員想要接轎被警方擋下，雙方發生推擠衝突，造成3名警員受傷。

內政部長徐國勇今天列席立法院內政委員會，民進黨立委莊瑞雄在質詢時指出，本土劇女星張懷媗日前透過臉書發文指控警方毆打、電擊未成年兒童，甚至拿槍指著小孩。

徐國勇表示，他認為這是在胡說八道，「黑白講」。他說，只要在集會遊行、人多的地方，前面執勤的警察都是不配槍械，所以怎麼可能拿槍指著小朋友。警察要保護神轎，怎麼可能還帶槍，根本不可能。

徐國勇指出，台灣民主到這個程度，警察去集會遊行執行勤務都沒有帶槍，當時反年改團體衝撞立法院時，連鎮暴警察都沒有出動，還有警察被民眾打，當時也都沒有帶槍，就是站在民眾的立場著想。（編輯：謝佳珍）1110411