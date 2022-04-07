大甲媽遶境8日晚起駕 中市2400警力安維、交通疏導

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台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境活動8日深夜將起駕，台中市警察局7日宣布，將加強活動現場周邊安全維護、交通疏導及防疫作為。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年4月7日

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）大甲媽遶境活動將於8日晚上11時起駕，台中市警察局今天表示，將加強安全維護、交通疏導及防疫作為，提醒如有違法脫序或搶轎等滋事行為，將當場逮捕，並依法嚴懲究辦。

市警局發布新聞稿指出，大甲媽遶境將於8日晚上11時自大甲鎮瀾宮起駕，展開為期9天8夜遶境活動，沿途行經中市大甲區、清水區、沙鹿區、龍井區及大肚區，南下前往新港奉天宮再回鑾。

台中市警察局長蔡蒼柏表示，警方共動員2400名警力，除有各分局及大隊警力執行安全維護及周邊交通疏導，並加派保安警察大隊特勤中隊、刑警及機動保安警力強化鑾轎安全維護，呼籲信眾「不鑽轎腳、不搶轎、理性虔誠祈福」，如有違法脫序或搶轎等暴力滋事行為，警方將當場逮捕，並依相關法令嚴懲究辦。

市警局指出，遶境活動期間交通疏導管制，設有行人徒步區、禁止汽車進入區及道路封閉路段，建議民眾參與遶境進香活動盡量搭乘台鐵火車，將車輛停放於台鐵中部海岸線（海線）大甲站周邊各站，再搭乘台鐵區間班車，下大甲站步行3至5分鐘即可抵達鎮瀾宮。

警方表示，搭乘高鐵則於台中站內步行至台鐵新烏日站，轉搭台鐵區間班車到達大甲站；如自行開車前往請配合現場員警指揮，並將車輛停放於停車場，勿任意停放路旁影響交通。

為防範宵小伺機扒竊，警方提醒民眾注意隨身攜帶物品，特別製作固定及手持防竊LED燈，並針對轄內易發生竊盜案件路段、地點，張貼防竊宣導告示標語，請民眾勿將貴重物品放置車上，同時也規劃蒐證檢扒小組，在人潮密集度高的地方梭巡；另設置「警察服務站」加強防竊宣導，提醒民眾注意隨身攜帶物品，注意自身財物安全。（編輯：陳仁華）1110407