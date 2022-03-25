遠傳打造5G智慧旅運 加速港都轉型

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（中央社記者江明晏台北25日電）遠傳打造「5G智慧旅運」，以科技協助遊客走失尋人、景點即時人流燈號、計程車智慧車道、輕軌智慧路口、AR智慧觀光等解決方案，期盼加速港都轉型升級。

「智慧城市展」首次前進高雄，遠傳在北、高兩地同步參展，今天為高雄場第二日，遠傳展出以創新應用融合在地需求的「5G智慧旅運」多元解決方案，接連兩天受到關注。

建設中的高雄港旅運中心可同時停靠2艘大型郵輪，最大旅客服務水準每小時可達到2000人，可透過環狀輕軌聯外，將是高雄的海上客運出入境中心。

因應未來大批旅客，遠傳展示的「5G智慧旅運」，加速港都轉型升級。以遊客走失尋人為例，過去遊客走失多仰賴語音廣播，而遠傳則運用影像結構化的技術進行AI辨識特徵值，並比對時間軸序、所在位置，1萬筆資料在1分鐘就能處理完成，效率遠勝傳統廣播的方式。

郵輪旅客下船時間約為6至8小時，不容易走遍高雄知名景點，遠傳則以大數據分析提供遊客即時的人流燈號分析，同步顯示當地溫度、濕度、降雨機率、交通資訊、周邊店家資訊，使遊客更便於依據實際人潮規劃行程。

自由行的旅客常仰賴輕軌、計程車移動，交通安全不容忽視。遠傳運用5G結合C-V2X車聯網技術，讓輕軌駕駛在100公尺就能得知路口狀況，降低事故發生率；計程車智慧車道的導入，也能協助計程車駕駛了解即時排班狀況。

對於未能規劃進行程的景點，遠傳打造的「智慧觀光新媒體」服務，使用環場4K影像與特效，從地面浮升到高空視角，一方面提升觀光體驗互動性與趣味性，一方面也能吸引遊客再次前來。

此外，響應政府淨零碳排與運具電動化的發展方向，打造宜居城市，遠傳展出的「智慧建築」解決方案，提供社區微型電網從用電預測、異常告警到設備最佳控制等五大AI智慧能源應用；「智慧充電服務」則整合充電樁布建、遠端控管、多元支付及24小時營運管理。（編輯：林興盟）1110325