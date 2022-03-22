中華電5G智慧應用 成功輸出泰國

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（中央社記者江明晏台北22日電）中華電信強攻智慧應用，5G與AIoT、雲端IDC、資安等三大事業今年都要衝百億營收，而「5G企業專網」與「智慧系統整合」已輸出泰國加速當地數位創新應用。

智慧城市展今天登場，中華電已連續9年參與，展出中華電跨域的5G垂直數位創新擘劃藍圖，今年亮眼展項為企業專網、智慧交通、智慧救護、科技執法。

中華電也透露，「5G企業專網」與「智慧系統整合」已協助泰國簽署合作協議，加速當地數位創新應用。中華電進一步說，以5G專網與「智慧製造、智慧農業和智慧樓宇」為基礎，結合台灣軟硬體廠商，協助泰國成為北東協「產業轉型」與「科技創新」的擘劃者，未來中華電也會持續以泰國的成功經驗複製到海外。

中華電並表示，5G與AIoT、雲端IDC、資安等三大事業今年都要衝百億營收。在企業專網方面，中華電去年已有20到30幾家的案子，但坦言「企業專網」在這1到2年還算是新興行業，今年目標家數案件能倍數成長。

中華電今天在展區展出「企業專網-5G智慧無人搬運車創新雲端服務」，AMR（Autonomous Mobile Robot）自主移動機器人透過5G企業專網傳遞AI辨視影像，進行工廠AMR任務規劃及路徑指引應用。

「智慧交通」則是利用車載資通訊服務及智慧交通控制的經驗與5G技術結合，打造智慧交通解決方案，使用雲端建置、標準化介接，以提供跨場域應用，可將車聯網服務推及至城鄉，解決地方政府各式交通議題。

隨著疫情常態化，大型意外事件頻傳，緊急救護品質及效率備受考驗，「智慧救護」以5G導入智慧救護系統，強化緊急醫療救護之銜接，包括：提高到院前準備、到院後急診醫療與照護支援，以精進各項緊急醫療救護品質，建立創新急救模式，爭取「黃金救援」時間，讓醫療照護零距離。

「科技執法」透過AI影像辨識與雲端服務，與警政交通單位共同合作，以即時性的交通智能取締，協助減少交通事故發生，守護行車與路人安全，提供更安全、友善的科技防衛智慧生活。（編輯：翟思嘉）1110322