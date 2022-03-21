中華電攜手台灣港務公司 打造5G智慧海港

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（中央社記者江明晏台北21日電）中華電信今天宣布攜手台灣港務公司，打造台灣首座5G智慧海港無人載具整合應用試驗場域，橫跨海空提供智慧巡檢創新技術與解決方案。

台灣為四面環海的島國，港口肩負對外國際貿易及國家門戶發展的重任，隨著新興技術的發展，國際各標竿港口亦逐漸朝向智慧化發展。

在此趨勢下，中華電信整合集團資源與產業攜手港務公司，響應交通部「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展補助計畫」，與中華系統整合、中華資安國際、中光電智能機器人合作推動「5G智慧海港無人載具應用及UTM服務功能驗證計畫」。

中華電說明，該計畫結合台灣港務公司的創新科技試驗場域機制，以基隆港區作為試驗場域，透過無人機、無人船與水下海事機器人等無人載具，建構基隆港區空域、海域的5G智慧巡檢全方位解決方案，搭配AI智慧分析及UTM無人載具智慧監管平台，並透過中華電信5G企業專網傳輸無人載具資料以全面掌握港區狀況，協助專責單位增進巡檢效率，提升港區安全及優化海港環境運作。

UTM智慧監管可同時監管無人機、無人船及水下海事機器人運作狀態，透過5G企業專網傳輸無人載具資料，利用5G高速率及低延遲特性，提供即時影像回傳，並在無人載具導入RTK即時動態定位技術（Real- time kinematic），利用精準定位機制，滿足巡檢作業任務對定位精準度的高要求。

而AI智慧分析功能則提供非法釣客告警、港區道路檢測、海上汙染物偵測、港區環境變異分析、碼頭防舷材瑕疵檢測、油汙染及水深監測等應用試驗，幫助全面掌握港區狀況，協助人員有效進行海港監測管理，掌握即時情況，代替常態性人工檢查作業，有效降低人工成本及人員風險。（編輯：翟思嘉）1110321