布局5G智慧交通 交通部加碼逾6億元

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（中央社記者余曉涵台北21日電）交通部今天表示，攜手多家資通訊業者協力發展5G智慧交通技術和創新應用，112至114年預計加碼投入逾新台幣6億元加速5G智慧交通創新，以全面提升交通場域數位轉型。

交通部發出新聞稿表示，為加速交通場域的5G數位轉型，自去年開始推動為期5年的「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展計畫」，計畫首2年即投入3億多元，促成中華電信、仁寶電腦、亞太電信、東立物流、神通資訊、研勤科技、凌羣電腦、遠傳電信等資通訊業者協力發展5G智慧交通技術和創新應用。

交通部指出，「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展計畫」以政府出題、產業解題、開放場域，攜手資通訊業者打造以5G創新技術服務導向的陸、海、空交通場域，後續在112至114年，預計加碼投入逾6億元加速5G智慧交通創新，以全面提升交通場域數位轉型。

交通部舉例，仁寶電腦和神通資訊分別以5G傳輸技術，打造智慧鐵道安全預警與決策系統、列車防護監視管理系統等；透過5G結合智慧鐵道的應用方案，不僅可隨時防護預覽列車行駛狀況，若有ATP故障還能即時記錄，將大幅提升鐵道安全。

凌羣電腦整合5G傳輸技術和IoT應用，強化蘇花公路的智慧交通控制與管理平台，輔助行控中心即早針對路況進行評估和應變，讓用路人能夠安心行駛在台灣最美的公路；台灣西半部，則有中華電信提出結合5G技術、打造虛實整合的智慧交通管理方案，並將在台中和高雄進行落地實證。

機場智慧化部分，桃園國際機場有研勤科技導入無人智慧載具，除可接駁旅客、更能同時以5G通訊即時回傳載具影像資訊，協助機場提升旅運服務品質與營運安全監控作業。

中華電信利用無人載具輔助傳統人力巡檢作業，東立物流導入智慧巴士接駁、碼頭鋪面影像辨識服務，亞太電信試驗低軌衛星進行港區油污辨識、無人機監測空氣品質，以及遠傳電信打造智慧旅運行動服務，期透過5G AIoT多元應用方案，加速港口數位轉型，提升國際競爭力。

交通部指出，將於智慧城市展台北展區的「交通願景館」，展示5G智慧交通技術及創新應用的無限可能，在3月22日至25日共4天的展期中，將舉辦多場產業交流說明會，邀請交通場域、產業及民眾共同討論5G智慧交通解決方案。（編輯：管中維）1110321