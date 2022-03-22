遠傳攻智慧應用 井琪：新經濟營收今年雙位數成長

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（中央社記者江明晏台北22日電）遠傳電信總經理井琪表示，去年新經濟營收中，企業端已超越消費端，看好今年會持續雙位數成長，動能來自智慧城市、遠距診療、數位轉型三大主軸。

2022智慧城市展今天起一連4天登場，遠傳電信展區規劃「低碳智慧城市」、「永續智慧產業」兩大情境區，共計20多項創新應用服務。

遠傳總經理井琪今天受邀出席「碳中和新經濟力論壇」發表專題演講，並與產業界與談交流，共同探討企業如何因應2050淨零碳排目標，以及企業執行策略與方案。

由於經濟發展與氣候變遷，台灣的用電量屢創新高，遠傳此次展出自行開發的「能源管理系統（EMS）」，結合智慧能源管理知識與經驗，協助政府、校園、住宅、大樓及廠房等建築監控用電量，達到有效能源管理與能源生產計劃。

井琪表示，遠傳的用電以基地台占大宗，遠傳5G規劃布建即以AI大數據選點和優化網路，在精省3000餘的5G基站的布建下仍在去年9月獲得國際機構認證得到5G網路世界第一的表現，一年減少6千萬度的用電和3萬噸的碳排，相當於77座大安森林公園的年碳吸收量。

另外，遠傳也透過AI大數據機動調整機房空調運轉以及設備更新等措施，與2017相較年用電量節省百萬度。遠傳也在門市導入EMS系統，估可省下10%的電力。

井琪表示，節能減碳是世界所趨，在節能方面會更多著墨，遠傳的新經濟營收中，原本消費與企業各占一半，去年起企業端營收已超越消費端，看好今年新經濟營收會持續雙位數成長，動能來自智慧城市、遠距診療、數位轉型三大主軸。未來和亞太電合併之後，智慧城市的應用成果對遠傳來說是「截長補短」，共同發揮綜效。

除了企業自身減碳作為，井琪也分享遠傳以技術力挹注外部減碳，包括以EMS支援行政院9縣市「班班有冷氣」專案，井琪表示，這項EMS標案金額就有10億，預計年減2295噸碳排；桃園「智慧路燈專案」年約減少2萬2517噸二氧化碳當量；5G遠距診療服務偏鄉居民約1.4萬人次減少59噸二氧化碳當量；相當於63座大安森林公園的碳吸收量，且都是十分具有商機的應用。

在智慧應用輸出國際方面，遠傳表示，ETC就在泰國成功運轉，但初期還是會先把國內做起來，耕耘成功後，未來輸出就自然會有很多機會。

此外，遠傳今天也攜手高通共同展示「5G企業專網─彈性製造」應用；遠傳並長期投入智慧醫療領域，在多個縣市導入5G遠距診療服務。（編輯：黃國倫）1110322