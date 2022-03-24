強攻智慧應用 中華電遠傳耕耘5G企業商機

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（中央社記者江明晏台北24日電）智慧城市展進入第3天，中華電、遠傳電信端出應用成果受到關注，中華電至今已協助30多個客戶建構5G專網環境，遠傳打造的多項智慧交通應用，也吸引合作訂單與洽詢商機。

中華電信網路技術分公司總經理簡志誠表示，受疫情影響，企業開始重視數位轉型，中華電持續投入5G創新應用與技術研發，協助跨產業升級發展，至今已協助30多個客戶建構5G專網環境，包含製造業、石化業、文化科技、醫療等產業。

中華電信表示，5G企業專網可應用於智慧文創、智慧醫療、智慧巡檢等產業，結合AR、VR設備，創造AR共演、異地共演、沉浸式體驗等虛擬應用，在今年的KKBOX風雲榜頒獎典禮、去年的台北時裝週、國慶煙火、兩廳院、及桃園新竹高雄等縣市政府主辦的展演活動，都為觀眾帶來視覺與聽覺的盛宴。

智慧城市展中，遠傳同步展出多項智慧交通科技解決方案，包括扮演智慧城市的神經單元「智慧共杆」，以及遠傳與Gogoro合作打造的「交通號誌不斷電系統（UPS）」，在展會現場受到高度關注。

遠傳表示，長期投入智慧交通領域，從車輛管理、共享單車、共享機車到智慧充電、AI智慧交管、5G C-V2X智慧路口等5G創新應用，以智慧科技打造多元的交通解決方案，驅動更成熟的交通管理與車聯網應用。

響應政府運具電動化的政策方向，遠傳「智慧充電服務」整合充電樁布建、充電管理平台、全天候維運服務、金流支付與對帳系統串接，更能夠支援不同廠牌規格，目前遠傳已陸續在百貨商場布建，也適合商業、住宅大樓布建充電服務，在電動車的市場接受度不斷成長之際，接收到許多合作洽詢商機。（編輯：趙蔚蘭）1110324