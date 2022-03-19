遠傳攜手霹靂 打造5G異地共演

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（中央社記者江明晏台北19日電）遠傳電信攜手霹靂、艾創，打造5G異地共演，今天透過5G結合浮光投影等科技，串聯高雄亞灣區夢境現實館及高雄夢時代大霹靂旗艦館兩地的霹靂Cosplay、操偶師及歌手，實現「零時差相會」。

「霹靂X遠傳X艾創 跨時空異地互動5G實驗劇場」獲經濟部工業局指導，由遠傳、霹靂、艾創共同主辦，結合霹靂主題演出與5G科技，進行異地展演。

遠傳企業暨國際事業群副總經理李鑑政表示，工業局積極推展5G創新應用，遠傳與文創代表霹靂布袋戲合作，並與其他合作夥伴跨域打造5G異地共演舞台，透過跨點打造虛擬互動體驗，突破時間與空間限制，橫跨虛擬與現實的環境，使霹靂角色虛實對打，增加影音展演的豐富互動性。

遠傳指出，兩地表演者透過浮空投影進行即時4K虛實共演，提供沉浸擬真的展演體驗，這項技術去年在台北ATT e Life與高雄夢時代完成一地雙點共演及一地雙點共遊驗證，未來目標不僅讓霹靂粉絲能一次看到異地多偶共演，體驗虛實互動科技，更能藉此打造5G共演模式給更多優秀的IP內容及演出團體，為台灣文化推廣共盡心力。（編輯：楊蘭軒）1110319