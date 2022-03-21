智慧城市展 巴西城市組團來台參展

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（中央社記者唐雅陵聖保羅20日專電）巴西聖保羅州聖約瑟平原市創新暨經濟發展廳長馬貴斯（Alberto Marques）率領企業訪問團預計台北時間今天（21日）中午抵台，將參加在北高兩市舉辦的2022智慧城市展。

為促進台灣與巴西兩國智慧城市交流，駐聖保羅台北經濟文化辦事處長馮光中於去年底推動促成台北市政府與聖保羅州聖約瑟平原市（São José dos Campos）市政府簽署智慧城市合作備忘錄（MOU）。台北市政府邀馬貴斯率企業訪問團出席台北時間22日起於台北市及高雄市舉辦的智慧城市展。

訪台期間，聖約瑟平原市府暨企業團將遵守中央流行疫情指揮中心外交防疫規範，訪團將參加台北市「智慧城市首長高峰會」、「台巴5G暨智慧產業企業媒合洽談會」、高雄市府「國際論壇」等多場次國際型會議。

馬貴斯將向北、高兩市及全球重要城市分享聖約瑟平原市在智慧城市推動的各項成果，並藉此展開多面向企業交流。

鑒於訪團成員對台灣5G科技發展、智慧機械、工業4.0、智慧農業等應用成果具高度興趣，台北市政府及台北市電腦同業公會配合訪團需求，舉辦「台巴5G暨智慧產業企業媒合洽談會」，邀請台灣企業及農業委員會專家與會，盼透過直接洽談方式，增進台巴兩國智慧產業深度交流。

聖約瑟平原市為巴西最具代表性智慧城市，各項智慧城市評比規模及成果均富盛名。例如該市獲巴西技術標準協會（ABNT）276項指標檢驗，成為全球79個智慧城市之一，媲美上榜的台北市及阿姆斯特丹等市；它也是巴西境內唯一被認證通過的城市，為巴西其他城市觀摩學習的對象。

台北市2021年獲瑞士洛桑管理學院（IMD）全球智慧城市指數評比為全球排名第4名佳績。這次聖約瑟平原市訪團訪台進行的政府及企業間各項實質交流，除具體履行兩城市所簽訂智慧城市合作備忘錄內容外，亦將有助未來兩國智慧城市及智慧產業實質合作商機。

為擴大巴西相關產業界參加台灣2022年智慧城市展綜效，駐聖保羅台北經濟文化辦事處並邀請巴西電信商Tellink公司參加全球電信商智慧城市大會，向台灣及全球簡介「巴西5G專網於智慧城市之應用」。

另外，聖保羅州首府聖保羅市轄下的Green Sampa育成中心攜手智慧能源及智慧交通等15家新創企業參加全球新創線上展，期與全球著名育成中心達成實質的交流合作。（編輯：馮昭）1110321