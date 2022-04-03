俄烏戰事推升鋁價 中國電動車輕量化成本承壓

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）俄烏戰事拉長，歐美持續制裁俄羅斯，推升能源和運輸價格，加重鋁礦開採冶煉成本壓力。國際氧化鋁漲價，衝擊電解鋁產能，中國生產鋁合金機構件和鋁壓鑄廠商面臨鋁材料價格波動風險，電動車鋁合金材料成本承受壓力。

市調研究機構Techcet在3月22日報告指出，受到俄烏戰事影響，今年高純化的銅、鋁、鈦等材料供應吃緊，工具機、鑄造機、成型機等設備交期持續延長，國際金屬價格也受到俄羅斯周邊地緣政治風險因素影響上漲，能源與交通運輸價格上揚，也增加了開採冶煉金屬的成本壓力。

亞系外資法人分析，俄羅斯是全球原鋁和電解鋁生產重要國，具備鋁土礦、氧化鋁、電解鋁等一體化產業鏈，儘管目前歐美制裁俄羅斯金屬廠商對象，尚未包括俄鋁（United Company RUSAL Plc）這家電解鋁生產商，但烏克蘭尼古拉耶夫（Nikolaev）區的Nikolaev氧化鋁精煉廠生產暫停，加上澳洲暫停對俄羅斯出口氧化鋁和鋁土礦，可能衝擊俄羅斯氧化鋁供應和鋁製產品貿易，已帶動國際氧化鋁價格。

法人指出，俄鋁原材料例如氧化鋁需要大量進口，鋁產品比重75%出口國外，其中歐洲占比達到41%，供應鏈以及成品貿易容易受歐美國家制裁影響。

此外，歐洲天然氣價格去年下半年開始上漲，歐洲企業冶煉金屬的成本也跟著上漲，無法承受能源高價，歐洲鋁冶煉企業明顯減產。根據統計，到今年1月中旬，歐洲（除俄羅斯之外）電解鋁減產產能超過80萬噸，占歐洲年總產能比重17.2%。

另一亞系外資法人3月29日報告指出，地緣政治緊張加重電解鋁生產的不穩定性，加上中國去年為確保民生用電，對電解鋁等高耗能產業嚴格限產政策，儘管今年中國陸續復產和投產，截至3月25日，中國電解鋁復產比例到61%，但全年產量仍有影響，預估全球庫存較去年同期減少近65%，是2016年以來低點。

俄烏戰事干擾國際鋁材原物料價格，牽動電動車車身、底盤結構、電池殼體等輕量化關鍵材料和精密機械壓鑄成型的成本。

在車身結構，產業人士分析，電動車大廠特斯拉（Tesla）帶動下，電動車車身輕量化朝向一體成型壓鑄鋁件，可減少過多的焊接點；底盤結構部分，包括前後副車架、控制臂、輪圈、轉向節、轉向器殼體等零配件，以鋁合金為主，其中採用鋁壓鑄製造工藝的主要有副車架、轉向器殼體等零配件。

法人指出，壓鑄鋁合金材料包括EZCastTM合金、Aural-2、Aural-4、A365和Mercalloy合金等，目前被廣泛應用在車身結構件，減輕汽車重量；全球主要車身鋁壓鑄大廠包括瑞士喬治費歇爾（GF Machining Solutions）、德國皮爾柏格（Pierburg）、加拿大麥格納（Magna）旗下卡斯馬（Cosma），以及墨西哥尼瑪克（Nemak）等。

俄烏戰事已牽動車身鋁壓鑄大廠在俄羅斯布局，例如尼瑪克3月3日宣布暫停俄羅斯生產據點的營運，不過俄羅斯占尼瑪克去年整體營收比重僅1%。

中國廠商也受到國際鋁價上漲壓力，亞系外資法人舉例，與電動車大廠特斯拉合作密切、製造鋁合金機構件產品的中國寧波旭升股份，持續面臨鋁合金材料價格波動風險，例如去年國際鋁價上漲幅度超過30%，使得旭升股份去年第4季毛利率和獲利承壓。

中國鋁壓鑄廠商文燦股份壓鑄件原材料是鋁材，直接材料占整體原材料成本比重達50%，鋁價大幅度上漲造成公司成本端承壓，已量產項目短期內不能夠調價，鋁價大幅上漲將會在短期內對文燦股份業績產生壓力。（編輯：楊蘭軒）1110403