俄烏戰火延燒電動車鋰三元電池 鴻海彎道避鎳材風險

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）俄羅斯入侵烏克蘭戰火持續延燒，電動車鋰三元電池關鍵材料鎳和鈷等受波及，供貨風險大增，鴻海積極布局磷酸鋰鐵電池，彎道避免關鍵材料供貨受阻。

原材料價格上揚、加上部分國家政府補貼規模趨緩，根據統計，3月來，全球已有超過20家電動車廠商宣布漲價，涉及車型超過40款，其中電動車電池因原物料價格上揚、成本增加是主因；純電動車款因電池容量較大，漲價幅度高於混合動力車款。

電動車電池模組占零配件成本比重最高，達35%到40%，其中正極材料是電化學性能的決定性因素，攸關電池能量密度及安全性能，占電動車電池材料成本比重估30%到40%。

目前電動車電池正極材料以磷酸鋰鐵和鋰三元為主，另外固態電池持續發展，鋰是磷酸鋰鐵和鋰三元電池關鍵材料。

亞系外資法人指出，鋰礦資源主要分布在智利、澳洲、阿根廷、玻利維亞等地，澳洲和南美為大宗，鋰材料供應受俄烏戰事影響小，不過受到電動車電池需求大增、鋰礦供貨缺口影響，國際鋰期貨和現貨價格持續上漲，預估到2025年，電動車應用占全球鋰材料需求比重將大幅提升到近7成。

除了鋰材料外，鈷和鎳等更是鋰三元電池核心原材料，鋰三元電池主要以中國乘用車市場為主，占全球電動車動力電池比重約7成，預估到2025年占比將提升到8成；由於鈷資源相對缺乏、鎳礦採集成本高，因此穩定供應的鈷和鎳，是中國電動車鋰三元電池價格能否持穩的關鍵。

亞系外資法人指出，俄羅斯廠商諾里爾斯克（Nornickel）是全球第1大鎳礦生產商、也是全球第4大冶煉生產商。受到俄烏戰事延長、歐美制裁、國際鎳庫存降低、鎳期貨價劇烈波動衝擊，俄鎳流通性風險提高，市場傳言英國倫敦金屬交易所（LME，London Metal Exchange）不排除暫停俄羅斯金屬業者交易，不過LME在3月下旬否認。

鎳供應風險提高，電動車大廠特斯拉（Tesla）已提早布局，原先特斯拉主要採用鎳鈷鋁酸鋰三元電池，不過特斯拉已將部分標準里程版電動車鋰三元電池，轉換成鋰鐵材料。

積極布局電動車電池的鴻海集團，就先鎖定磷酸鋰鐵電池和固態鋰電池，不切入鋰三元電池，避免鎳和鈷材料供應波動的風險。

鴻海董事長劉揚偉分析，鎳影響電池模組成本約1成多，主要影響鋰三元電池，若是磷酸鋰鐵電池，長期影響有限；鴻海集團也規劃在台灣高雄打造電動巴士磷酸鋰鐵電池芯供應鏈。

中國大量使用鋰三元電池，鈷和鎳穩定供應成為棘手課題，先前中國企業鎖定西非剛果的鈷礦，全球超過60%的鈷產量來自剛果民主共和國，中國企業正控制剛果約40%的鈷產量。

為分散風險、確保鋰三元電池原料供應，今年3月中國浙江華友鈷業、中國大眾汽車、青山控股集團達成策略合作協議，共同布局開發印尼的鎳和鈷資源，並合作精煉鎳鈷硫酸鹽、電池前軀體加工以及正極材料生產等項目。

日系外資法人分析，歐美擴大對俄羅斯制裁，可能提高電動車廠商對磷酸鋰鐵電池的興趣，因為磷酸鋰鐵電池不用鎳材料，可避免俄羅斯鎳礦出口受限的風險；亞系法人指出，相較於鋰三元電池，磷酸鋰鐵電池整體價格漲幅較小，不過在電動車續航需求瓶頸前，鋰三元電池仍將維持較高市占率。（編輯：楊蘭軒）1110403