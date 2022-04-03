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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭5/300

烏克蘭副防長：已重新掌控整個基輔地區

2022/4/3 03:28（4/3 07:33 更新）
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圖為烏克蘭部隊人員2日在基輔郊外安托諾夫機場查看遭俄軍擊毀的大型運輸機。（美聯社）
圖為烏克蘭部隊人員2日在基輔郊外安托諾夫機場查看遭俄軍擊毀的大型運輸機。（美聯社）
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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Ganna Maliar）2日表示，繼入侵的俄羅斯部隊從首都基輔（Kyiv）附近若干主要城鎮撤退後，烏克蘭已重新掌控「整個基輔地區」。

法新社報導，馬里亞爾在臉書（Facebook）發文表示，「伊爾平（Irpin）、 布查（Bucha）、戈斯托梅利（Gostomel）以及整個基輔地區已從入侵者手中解放。」她指的是在戰鬥中遭重創的基輔附近城鎮。

烏克蘭軍隊本週展開反攻，重新奪回位於基輔郊外的通勤城鎮伊爾平和布查，兩城鎮均受戰火重創，大量平民喪命。法新社記者在布查鎮一條街道上，目睹至少20具屍體，包括一具雙手被綁遺體。

布查鎮長表示，鎮上到處屍體橫陳，280名死者已下葬在一處集體墳場。

當局表示，自從俄羅斯於2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，伊爾平鎮至少200人遇害。基輔附近的戈斯托梅利，則是爭奪一座飛機場控制權的激烈交戰地區。

烏克蘭先前表示，俄羅斯部隊正從烏克蘭北部地區撤離，似乎準備全力攻擊烏克蘭東部和南部地區。（譯者：劉學源）1110403

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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