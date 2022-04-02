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俄羅斯入侵烏克蘭11/300

遭俄軍射擊身亡 烏克蘭攝影記者戰火中殉職

2022/4/2 20:43（4/2 21:05 更新）
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烏克蘭攝影記者兼紀錄片製作人李文已在首都基輔附近被人發現身亡。（圖取自facebook.com/levin.maks）
烏克蘭攝影記者兼紀錄片製作人李文已在首都基輔附近被人發現身亡。（圖取自facebook.com/levin.maks）
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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭總統幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）今天表示，兩週多前失蹤的烏克蘭攝影記者兼紀錄片製作人李文（Maks Levin），已在首都基輔附近被人發現身亡。

葉爾馬克在通訊軟體Telegram表示：「他3月13日在基輔州的衝突區失蹤，遺體4月1日在古塔梅茲吉斯卡（Guta Mezhygirska）村附近被人發現。」

非政府組織大眾資訊研究所（Institute of Mass Information）引據檢察署初步調查結果表示，這名記身中俄軍「兩槍」斃命。

40歲的李文育有4名子女，生前一直為烏克蘭和國際媒體工作。

2014年烏克蘭政府軍和親俄分離分子在烏東發生衝突期間，李文曾逃出一座遭親俄軍圍攻的城鎮，當時有數百名烏軍官兵陣亡。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110402

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