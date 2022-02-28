更多編輯台推薦新聞：
影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析
國際

影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡
國際

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭186/300

世界最大飛機陣亡 烏克蘭：An-225運輸機毀於俄軍砲火

2022/2/28 15:06（3/1 08:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭製造的全球最大飛機An-225運輸機，已於莫斯科入侵烏克蘭的第4天在基輔郊區毀於俄軍砲火。（圖取自facebook.com/antonov.company）
烏克蘭製造的全球最大飛機An-225運輸機，已於莫斯科入侵烏克蘭的第4天在基輔郊區毀於俄軍砲火。（圖取自facebook.com/antonov.company）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔27日綜合外電報導）烏克蘭國營集團Ukroboronprom今天說，烏克蘭製造的全球最大飛機An-225運輸機，已於莫斯科入侵烏克蘭的第4天在基輔郊區毀於俄軍砲火。

Ukroboronprom聲明指出，俄羅斯侵略者在基輔附近戈斯托梅利（Gostomel）的安托諾夫機場（Antonov）摧毀了烏克蘭航空業最優良的產品An-225。

這架獨一無二的飛機名為Mriya，即烏克蘭語的「夢想」，長84公尺，可載運多達250公噸貨物，時速高達850公里。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天在推特表示：「An-225是全球最大的飛機，俄國或許毀了我們的『夢想號』，但絕對毀不了我們成為強大、自由、民主歐洲國家的夢想，我們終會勝利！」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）24日發動入侵以來，戈斯托梅利機場發生許多暴力衝突，俄軍表示正設法掌控戰略基礎設施。

軍火商Ukroboronprom估計修復「夢想號」恐耗費超過30億美元，耗時恐逾5年。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110228

延伸閱讀
烏克蘭駐美大使：俄羅斯投真空彈 欲造成嚴重破壞[影]
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀