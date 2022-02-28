世界最大飛機陣亡 烏克蘭：An-225運輸機毀於俄軍砲火

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烏克蘭製造的全球最大飛機An-225運輸機，已於莫斯科入侵烏克蘭的第4天在基輔郊區毀於俄軍砲火。（圖取自facebook.com/antonov.company）

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（中央社基輔27日綜合外電報導）烏克蘭國營集團Ukroboronprom今天說，烏克蘭製造的全球最大飛機An-225運輸機，已於莫斯科入侵烏克蘭的第4天在基輔郊區毀於俄軍砲火。

Ukroboronprom聲明指出，俄羅斯侵略者在基輔附近戈斯托梅利（Gostomel）的安托諾夫機場（Antonov）摧毀了烏克蘭航空業最優良的產品An-225。

這架獨一無二的飛機名為Mriya，即烏克蘭語的「夢想」，長84公尺，可載運多達250公噸貨物，時速高達850公里。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天在推特表示：「An-225是全球最大的飛機，俄國或許毀了我們的『夢想號』，但絕對毀不了我們成為強大、自由、民主歐洲國家的夢想，我們終會勝利！」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）24日發動入侵以來，戈斯托梅利機場發生許多暴力衝突，俄軍表示正設法掌控戰略基礎設施。

軍火商Ukroboronprom估計修復「夢想號」恐耗費超過30億美元，耗時恐逾5年。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110228