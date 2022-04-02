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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭6/300

俄軍撤離 車諾比核電廠再升起烏克蘭國旗

2022/4/2 23:38
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（中央社利維夫2日綜合外電報導）烏克蘭國家核電公司（Energoatom）今天表示，在俄軍撤退後，車諾比核電廠升起了烏克蘭國旗。

國家核電公司在通訊軟體Telegram發表聲明說：「今天4月2日上午11點，烏克蘭國旗在車諾比核電廠升起，現場並唱起了國歌。」

聲明說：「自2月24日以來，在俄軍佔領的艱難條件下英勇工作、為電廠和附近設施提供核子與輻射安全保障的車諾比核電廠全體工作人員，出席了升旗儀式。」

車諾比是1986年世界最嚴重核災的發生地點，當年4月26日，核電廠4號反應爐發生爆炸，當即造成30人死亡。隨後幾年內，有無數人死於輻射症狀。

今年2月下旬，也就是俄羅斯入侵烏克蘭的第一週，核電廠及周圍地區落入俄軍手中。

然而國家核電公司3月31日發表聲明說，俄軍占領電廠後即宣布，有意撤離並將電廠控制權交給烏克蘭員工。

國家核電公司今天的聲明稱，在禁區佔領車諾比核電廠和其他設施的俄軍，經證實已分成兩列朝烏克蘭與白俄羅斯共和國的邊界行進。（譯者：楊明暐/核稿：張佑之）1110402

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