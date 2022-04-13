台幣摜破29元 央行：貶值是暫時、不會淪為亞洲最弱

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熱錢持續出走，新台幣匯率貶不停，央行總裁楊金龍13日表示，新台幣不會淪為亞洲最弱貨幣，貶值是暫時的，而貶值推升通膨的情況「還算是溫和」。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）熱錢持續出走，新台幣匯率貶不停，外界關注新台幣是否續朝30元大關靠攏。央行總裁楊金龍今天表示，新台幣不會淪為亞洲最弱貨幣，貶值是暫時的，而貶值推升通膨的情況「還算是溫和」。

楊金龍今天出席立法院財委會進行專案報告，朝野立委均關注新台幣近期貶值情況，國民黨立委林德福詢問，台幣已經貶破29元，今年底前是否有續貶至30元的可能。

楊金龍回答，匯率基本上由外匯供需決定，有升有貶很正常，而且近年來，新台幣從32元左右一路升值至27.6元，「以前升值的時候，大家也都說會一直升值」，不過最近又從27.6元貶到29元左右。

立委追問，台幣會不會貶到30元，楊金龍表示，這很難預測，匯率有升有貶，但新台幣不會淪為亞洲最弱貨幣，貶值是暫時的；如果與其他主要幣別比較，像是歐元、韓元、日圓、新加坡幣等，新台幣波動度一直最穩定，央行必要時也會進場調節。

至於新台幣貶勢是否會進一步影響通膨甚至經濟情勢，楊金龍表示，新台幣升值有抑制通膨的作用，貶值時則會增加；按照模型估算，如果台幣從28元貶至29元，消費者物價上漲率（CPI）會增加0.1至0.17個百分點，目前按照這樣的增加幅度，「還算是溫和」。

楊金龍接著表示，俄烏戰爭持續，其他機構多稍微下修台灣經濟成長率預測值至3.8%左右，後續台灣經濟情勢得密切關注俄烏戰爭、國際經濟情勢等影響，不過央行與主計總處對台灣經濟成長率預估值都還在4%以上，「目前為止，我們覺得還可以維持4%」。（編輯：潘羿菁）1110413