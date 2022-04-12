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新台幣貶破29.1元 專家：短期偏弱格局不變

2022/4/12 19:17（4/12 21:24 更新）
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新台幣12日貶破29.1元，來到逾1年半新低。（中央社檔案照片）
新台幣12日貶破29.1元，來到逾1年半新低。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北12日電）新台幣今天貶破29.1元，來到逾1年半新低。專家表示，新台幣短期偏弱格局不會改變，預估在29元上下盤整，主要是美國聯準會（Fed）大唱鷹調，帶動資金流向美元所致。

美股重挫，台股今天開低震盪近200點，收盤失守17000點關卡，新台幣匯率同樣持續走貶，一路貶破29.1元關卡，收在29.145元，來到2020年9月底以來新低。根據央行統計，新台幣對美元匯率今年以來貶幅達4.99%。

台經院六所所長吳孟道告訴中央社記者，新台幣短期偏弱格局不會改變，最主要關鍵在於全球資金流向。Fed最近聲明大唱鷹調，外界原本預期Fed今年升6碼（1碼為0.25個百分點），但現在多數都認為可能升7到8碼，5月、6月可能各升2碼，如果通膨真的壓不住，Fed確實可能加快升息幅度與次數。

此外，Fed先前釋出最快可能5月縮減資產負債表（縮表），吳孟道指出，過去美國採取量化寬鬆政策（QE）時，市場資金相對尋找投資報酬率高的標的，比較多的資金會移向新興市場，但如果開始縮表，意味可能加速資金流回美國。

主計總處公布台灣3月消費者物價指數（CPI）為3.27%，創下9年半最大漲幅，主計總處預估CPI高點應落在今年第2季。

吳孟道指出，新台幣近期走貶並不是台灣基本面不好，而是美國短期擾動因素造成，新台幣短期應該會在29元上下盤整，到第2季底都還是會維持偏弱格局。他評估，就算物價上漲壓力大，台灣央行緊跟Fed升息步調，央行理監事會6月最多應該仍是升1碼，整體仍舊難擋資金流向美元。

吳孟道指出，新台幣走貶其實對廠商來說可能從過去的匯損也會轉為有匯兌收入，不過就產業結構來看，政府希望台商回流，相對強勢的新台幣可能還是比較受歡迎。

匯銀人士表示，近期新台幣貶勢較重，不過已經貶至29元，預估短線新台幣匯率會在28.8元至29.3元的區間震盪，不至於很快看到29.5元，央行也可能稍微調節一下，緩解新台幣的貶值壓力。（編輯：黃國倫）1110412

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