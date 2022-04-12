外資賣超100.93億元 續砍台積電、聯電

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（中央社記者張建中台北12日電）台股今天震盪收跌57.46點，指數終場失守17000點關卡。三大法人合計賣超新台幣130.45億元，外資賣超100.93億元，持續賣超兩大晶圓代工廠台積電與聯電。

隨著台積電尾盤股價下殺5元，收在557元，下跌1元，大盤指數尾盤急殺60點，終場收在16990.91點，失守17000點關卡，下跌57.46點，跌幅約0.34%，成交值新台幣2740.62億元。

三大法人今天同步賣超，外資及陸資今天賣超100.93億元，自營商賣超28.98億元，投信賣超0.54億元；三大法人合計賣超130.45億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超聯電最多，達3萬5349張；外資已連續7個交易日共賣超聯電31萬5020張。外資今天也賣超台積電7863張，連續6個交易日共賣超台積電9萬4539張。

在外資持續賣超下，聯電今天股價進一步走低，收在47.3元，創10個多月來新低，下跌0.9元，跌幅1.87%。台積電盤中股價雖由黑翻紅，但在尾盤急殺下，終場收在557元，下跌1元。

外資其餘賣超前10名還有台企銀、陽明、宏碁、長榮、日月光投控、仁寶、國泰智能電動車及元大台灣50。

外資今天買超華航最多，達2萬6931張，同時買超長榮航1萬7557張。在外資買超推升下，華航及長榮航股價同步走高，華航收在27.35元，上漲0.6元，漲幅2.24%；長榮航收在34.1元，上漲0.45元，漲幅1.33%。

其餘外資買超前10名還有中信金、華新、華邦電、友達、台新金、元晶、國產及中鋼。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，先前盤面最弱勢的電子股，類股指數今天一度翻紅，出現止跌跡象，大盤短線具反彈契機，但17400點之上有月線、季線及年線等均線反壓，上檔壓力大，後續走勢仍有變數，有待追蹤觀察。（編輯：黃國倫）1110412