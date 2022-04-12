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台積電尾盤翻黑 台股下挫57.46點失守17000點

2022/4/12 09:08（4/12 14:22 更新）
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台股12日走勢震盪。（中央社檔案照片）
台股12日走勢震盪。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北12日電）台股今天走勢震盪，指數尾盤急殺60點，終場收跌57.46點，失守17000點關卡。台積電盤中股價雖由黑翻紅，但尾盤下殺，收跌1元，影響指數未能守住17000點。

台股加權指數今天收在16990.91點，下跌57.46點，跌幅約0.34%，成交值新台幣2740.62億元。

台積電今天股價走勢震盪，隨著費半指數下挫2.09%，台積電美國存託憑證（ADR）一度創下96.91美元波段新低，台積電早盤股價走勢疲弱，一度達新台幣552元，創7個多月新低價。

台積電之後在市場買盤湧入，盤中股價震盪走高，由黑翻紅，最高達564元，上漲6元；尾盤在賣壓出籠下，台積電股價自562元下殺至557元；台積電尾盤股價急殺5元，估計影響大盤指數約41點。

電子類股指數隨著台積電股價急殺而由紅翻黑，終場類股指數收跌0.24%，震幅達1.72%。

傳統產業股漲跌互見，隨著華新及華榮股價強漲，漲幅分別達7.77%及3.98%，電纜類股指數大漲逾4%，走勢最強。水泥、玻璃類股指數下挫逾2%，表現相對疲弱，百貨類股指數也下跌逾1%。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，弱勢的電子股今天盤中出現止跌，大盤短線具反彈契機，只是台股上檔壓力仍大，且市場變數仍多，包括美元及美債殖利率走勢等是後續重要觀察指標。（編輯：張均懋）1110412

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