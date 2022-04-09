德媒：中國清零政策下 全球經濟代價不斷增加

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（中央社台北9日電）中國當前正經歷自COVID-19疫情以來最大規模的感染潮，德媒報導，在「清零」政策之下，雖可防止衛生醫療系統免於崩潰，卻使中國各行各業甚至全球付出的經濟代價不斷增加。

中國這波本土疫情持續，官方通報8日新增1334例本土確診，另有2萬3737例本土無症狀感染，其中上海的本土確診加無症狀感染逾2.3萬例。

德國之聲中文網8日報導，中國目前正經歷著自疫情以來最大規模的感染潮，其中絕大多數感染者都無症狀，但在目前清零政策下，所有被感染者都須隔離；為了抑止疫情蔓延而在上海、吉林等地實施的封城，已衍生許多經濟問題。

相關限制迫使許多企業停止生產並放緩新項目，仍在運作的公司正努力因應卡車司機短缺以及繁複的許可證和病毒測試要求。在中國龐大的消費經濟中，短缺問題開始浮上檯面，淘寶網等購物平台面臨交貨延遲，一些工廠必須另尋供應商。

報導說，若封鎖持續，中國境外可能很快就能感受到這種影響。

上海國際港務集團日前雖表示碼頭運作正常，但在上海港，缺工意味著貨物的進出越來越困難。

中歐商會上海分會副主席許倍帝（Bettina Schoen-Behanzin）告訴法新社，由於對卡車司機的管制，上海港並未真正運作，「上海港的週交易量下降了40%，所以這影響甚巨」。

問題的關鍵在於岸上，據表示，由於必須接受病毒檢測以取得許可證，並擔心任務結束後會被隔離，卡車司機不願意去上海。

另據野村證券首席中國經濟學家陸挺分析，「隨著『清零』的效益下降，其成本將大幅上升，特別是隨著出口受到持續封城的打擊」。他補充說，這將挑戰中國今年5.5%的經濟成長目標。

報導表示，40%在中國的德企認為供應鏈遭遇困難，通往歐洲的出口路線已有1/3受嚴重影響或完全中斷； 86%在中國的美國製造商也指供應鏈受到干擾。

此外，由於封城，上海浦東和虹橋機場的地面工作人員也出現短缺，目前只能處理有限的貨物，國際航班更是越來越少。

中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）警告，世界上最大製造業國家的貨運量正在明顯下降，「如果中國有個小感冒，世界其他地方的供應鏈都會大病一場」。

伍德克說，中國貢獻了全球1/4的經濟成長，每個產品都有「中國的影子」。中國的供應鏈若受到打擊，肯定會影響到商品的供應、價格和選擇。

報導表示，中國目前正處於兩難境地，由於未如其他國家經歷過疫情爆發的階段，這個擁有10多億人口的國家至此仍缺乏天然免疫力。與此同時，中國國產的疫苗被認為保護力不足，但較有效的西方疫苗尚未獲得許可。此外，依照國際標準，中國民眾的疫苗接種率雖高，但仍有數以千萬計老年人口未接種疫苗或接種不充分。

位於柏林的墨卡托中國研究中心（MERICS）首席經濟學家曾林（Max Zenglein）說，「中國堅持目前的防疫策略，也與中國領導人的政治敘事有關，即中國能比其他國家更好地應對這種大流行病」。這就是為何觀察家不預期防疫轉機會早早出現，特別是不會在秋季的中共20大之前出現，屆時中共總書記習近平預計將取得第三個任期。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1110409