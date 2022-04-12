台積電ADR創波段新低 早盤股價跌至7個多月低點
2022/4/12 09:28（4/12 09:41 更新）
台積電12日股價走勢疲弱，早盤一度達新台幣552元，創7個多月新低價。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中新竹12日電）美股收低，費城半導體指數下挫2.09%，台積電美國存託憑證創波段新低，台積電今天股價走勢疲弱，早盤一度達新台幣552元，創7個多月新低價，市值滑落至14.31兆元。
投資人等候白宮所警告「特別高」的通膨率報告出爐，美股收跌，道瓊工業指數下跌413.04點，跌幅1.19%；那斯達克指數下跌299.04點，跌幅2.18%；費城半導體指數下滑65.08點，跌幅2.09%。
台積電美國存託憑證（ADR）一度達96.91美元，創波段新低，終場收在97.57美元，下跌1.72美元，跌幅1.73%。台積電今天股價同創波段新低，達新台幣552元，下跌6元，市值縮水1555億元，滑落至14.31兆元，影響大盤指數約50點。
台積電將於14日召開法人說明會，法人普遍預期台積電第2季營收可望持續攀高，將再創歷史新高，不過外資籌碼持續鬆動，據統計，外資連5個交易日共賣超8萬6676張，影響台積電股價走勢疲弱。（編輯：趙蔚蘭）1110412
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