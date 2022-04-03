3M比利時冷卻劑廠無限期關閉 恐衝擊台積電三星英特爾

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）韓媒報導，3M位於比利時半導體冷卻劑廠因環保法規因素遭無限期關閉，恐影響包括台積電、三星電子、英特爾、SK海力士等半導體製程。法人指出，今年冷卻劑等漲價，相關法規與歐盟減少氟化學品排放有關，對半導體業影響待觀察。

韓國財經媒體Business Korea於1日報導，3M位於比利時半導體冷卻劑廠因當地環保法規趨嚴因素，已經無限期關閉，3M在比利時半導體冷卻劑廠占全球產量比重達80%。

報導指出，3M在3月18日已向客戶通知比利時半導體冷卻劑廠無限期關閉的消息，相關客戶包括韓國三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）、以及台灣的台積電（TSMC）、美國英特爾（Intel）等，相關冷卻劑主要應用在半導體晶圓蝕刻製程。

報導引述產業人士消息指出，3M客戶仍有冷卻劑庫存，因此可支撐1至3個月，但若情況無法在期間內解決，全球半導體製造將面臨衝擊。

根據官網資料，3M廣泛布局半導體設備、製造和封裝解決方案，其中產品涵蓋蝕刻和沉積、半導體化學機械平坦化製程（CMP）和晶圓加工的表面處理材料、先進封裝材料、用於晶片傳輸的載帶、晶圓摻雜和離子植入的材料。

亞系外資法人指出，比利時相關環保法規與歐盟減少多氟烷基化學品的排放限制、降低溫室效應有關，今年以來氟化工產品市場需求擴張，產品價格全線上漲，氟化工原料、含氟聚合物材料、冷卻劑等價格較去年同期相比漲幅提升，對半導體業影響待觀察。

法人表示，高純化的含氟電子化學品是氟化工領域中的高附加值產品，含氟電子化學品包括電子特殊氣體、濕製程化學品，主要應用在半導體、面板顯示、太陽能光電產品的清洗和蝕刻製程，中國巨化股份也積極布局半導體用化學品。（編輯：楊蘭軒）1110403