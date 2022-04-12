經濟險阻重重 美股道瓊挫413點那指跌逾2%

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美股當地時間11日收黑，道瓊工業指數下挫413點，那斯達克綜合指數在科技股拖累下跌逾2%。圖為時報廣場那斯達克交易中心外觀。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年4月12日

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（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）美股本週起步不順，道瓊指數下挫413點，那斯達克指數在科技股拖累下跌逾2%。中國多地封控防疫打亂供應鏈，恐助長通膨，投資人憂心聯準會如積極升息將不利經濟成長。

3大指數今天開低走低，尾盤跌勢加劇，道瓊工業指數終場下挫413.04點，跌幅1.19%，收在34308.08點。標準普爾500指數下跌75.75點，跌幅1.69%，收在4412.53點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫299.04點，跌幅2.18%，收在13411.96點。

那斯達克指數延續上週回檔3.9%的頹勢。最新例會紀錄顯示，聯邦準備理事會（Fed）官員亟欲壓制美國處在40年高點的通貨膨脹，有意升息2碼（0.5個百分點）並縮減資產負債表規模。科技股與成長股本益比偏高，對利率走向特別敏感，貨幣政策加速緊縮不利後市。

與此同時，美國公債賣壓加劇，10年期券種殖利率從8日收盤的2.71%竄升，今天一度衝破2.79%，為2019年1月以來首見。

科技股是兩年前帶動美股走出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）低谷的領頭羊，如今聯準會為壓制通膨而啟動升息循環，超寬鬆貨幣政策不再，那斯達克指數年初以來表現在3大指數中墊底，且一度陷入熊市（空頭市場）。這項指數3月反彈3.4%後，4月至今跌幅接近5.7%。

科技權值股今天表現不振，蘋果公司（Apple）與微軟（Microsoft）跌幅分別超過2.5%、3.9%，電動車大廠特斯拉（Tesla）股價重挫4.8%。

費城半導體指數下挫2.1%。輝達（NVIDIA）與超微（AMD）股價分別下挫5.2%、3.6%，台積電美國存託憑證（ADR）跌逾1.7%。

社群媒體推特（Twitter）執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）宣布上週入股的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）不會加入董事會後，推特盤前股價一度跌逾8%，正規交易時間回穩，終場上漲1.7%。

俄烏戰事持續一個多月並推升大宗商品價格，中國上海市與廣東省深圳市等製造業重鎮近期以封控措施因應COVID-19疫情，供應鏈亂局惡化，原本就沉重的通膨壓力與日俱增。

華爾街預期，明天公布的官方報告將顯示美國3月消費者物價指數（CPI）年增8.4%，漲幅超越2月創40年來新高的7.9%。

另一方面，美股財報季本週揭開序幕，照例由摩根大通（JPMorgan Chase）、高盛集團（Goldman Sachs）等金融業巨擘打頭陣。投資人將關注物價與勞力成本高漲時企業如何因應、業績是否受影響，藉此預判利率走升下的經濟前景。（編輯：郭中翰）1110412