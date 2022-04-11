超商雙雄3月營收 揮別疫情干擾創同期新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北11日電）超商雙雄公布3月合併營收，全家、統一超均揮別疫情干擾陰霾，營運穩健向上，創同期新高。

統一超3月合併營業額新台幣232.09億元，較去年同期增加4.85%，單月營收創同期新高，整體營運穩健向上。

統一超表示，台灣7-ELEVEn積極掌握換季體感商機，並推出全新西式料理品牌強化鮮食差異化經營，藉由OPEN POINT會員生態圈積極發展數位快商務與異業結盟等助攻業績成長。

而轉投資事業中，菲律賓7-ELEVEn在當地疫情減緩、營運模式調整帶動下，成功擺脫COVID-19疫情的影響，展現強勁的成長力道。

其他事業如：統一精工、悠旅生活（星巴克）、統一速達等亦表現亮眼。

展望後勢，統一超表示，藉由OPEN POINT會員生態圈串接虛實消費體驗，可望降低疫情干擾，營運向上可期。

7-ELEVEn門市截至民國111年3月底店數共6441家，去年同期店數6134家。

全家便利商店股份3月合併營收73.67億元，年增2.5%，且同期新高；累計前3個月209.94億元，年增0.7%。

綜觀3月營運，全家表示，主要受惠於店數與鮮食雙成長，以及3月底點數到期帶動會員消費活絡，整體表現穩健向上。

全家指出，3月鮮食部分，年增達1成；便當、調理麵、微波主食等也都有1至2成的業績增幅。

展望4月營運，全家看好，氣候趨暖下，清涼飲料、霜淇淋冰品、輕食類鮮食將成為話題重點，且母親節預購將進入倒數，皆可望成為驅動營收的動能。截至111年3月31日止，全家便利商店總店舖數達4020家。（編輯：蘇志宗）1110411