更多編輯台推薦新聞：
佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄
運動

佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣
產經

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》輕症居家照護措施 健康益友APP遠距看診、藥師送藥到府
首頁 / 證券

Fed緊縮貨幣政策及中國物價攀升 亞股普遍收跌

2022/4/11 19:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港11日綜合外電報導）市場對於美國聯邦準備理事會（Fed）緊縮貨幣政策和中國物價攀升的不安情緒揮散不去，亞洲各國股市今天收盤普遍下挫。

亞洲股市今天追隨美國股市的跌勢。標準普爾500指數和那斯達克綜合指數昨天下挫，美國10年期公債殖利率攀升到2.7%以上，這代表隨著美國聯準會對抗通貨膨脹問題，市場正為更進一步的緊縮政策做準備。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「由於越來越多證據顯示，美國聯準會將採取更加堅定的以貨幣政策對抗通膨立場，（亞洲）股市週一開盤疲弱。」

美國聯準會近來採取強硬態度，展開積極緊縮政策，這讓投資人對於升息前景感到擔憂。

由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭推升油價，還有中國境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情復燃對於食物供應和消費者成本造成壓力，中國官方數據顯示，3月份的出廠價格通膨率高於預期。

中國國家統計局公布的數據顯示，3月份的全國工業生產者出廠價格年增8.3%。

紐約外匯經紀商安達（OANDA）的資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）表示：「讓亞洲感到緊張的是中國COVID疫情。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

海利還說：「隨著中國政府下定決心堅持疫情清零政策，各界越來越擔心中國的長期封城措施，可能會擴大實施到（上海以外的）其他主要工業城市，這會使早已不明朗的中國經濟成長前景變得黯淡。」

東京股市日經225指數今天收盤下挫0.6%，香港恆生指數大跌逾3%，上海綜合股價指數重挫超過2%，台北和首爾股市也收挫，雪梨股市則是小漲。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1110411

延伸閱讀
投資人評估烏克蘭戰事和美國升息 亞股走勢分歧
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載