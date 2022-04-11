客貨運雙成長 華航3月營收123億元年增18%

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（中央社記者賴言曦台北11日電）在客運及貨運收入都較去年同期成長下，華航今天公布3月營收新台幣123.03億元，年增18%。展望後市，華航認為，貨運因海運持續塞港，預料艙位將持續呈現渴望態勢。

華航今天公布3月合併營收為123.03億元，月增15.2%，增幅18%。其中，客運收入6.88億元，年增17.21%；貨運收入107.09億元，年增16.58%。

客運收入也呈現成長，華航說明，主因是各國邊境管制鬆綁，運能逐步恢復，致使整體客運收入較去年同期增加。

貨運收入方面，華航指出，新型變種病毒於世界各地持續擴散，促使防疫物資需求增加。由於海運仍然壅塞，海轉空效應延續，貨運出口市場艙位需求平穩；另外，俄烏邊境衝突導致往返歐洲艙位需求增溫，華航加強歐洲線與區域線布局策略奏效。

華航表示，上海等地近期接連管控，短期出口艙位雖略有縮減，但未有大量移轉出貨情況，整體航空貨運價格仍維持水準，3月出口貨量及營收均較去年同期成長。近來因應上海防疫措施，華航調整載客航班，客機載貨及貨機運行則照原定班表飛航。

展望第2季貨運市場，華航表示，海運塞港仍未獲緩解，疫情延燒導致缺工、缺料等干擾因素仍將存在，預期市場艙位需求呈渴望態勢。

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華航指出，受大陸疫情封控影響，預估臨時性包機市場將更加熱絡，整體運價可維持相對高檔水準，高科技電子產品、臨時性防疫物資等時效性急貨需求，將對空運市場有相當的支撐力道。

華航表示，除配合市場需求，爭取半導體機台、電商貨、消費性電子產品設備等，並配合短期高價包機需求，彈性調整運能及提高貨機使用率，加上近日第4架777F貨機已投入營運，有助於整體運能增加，華航也將持續機動調節客機載貨航班配置，爭取整體最佳營收。（編輯：張良知）1110411