外資賣超逾340億元 晶圓雙雄遭提款

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（中央社記者江明晏台北11日電）台股今天股匯雙殺，電子類股破底，外資賣超逾340億元，晶圓雙雄與金融股等慘遭「提款」，投顧認為，台股信心脆弱，上半年消費性電子需求降溫，但車用、伺服器等仍維持力道。

美股科技股走跌，台灣疫情續燒，台股今天遭內外夾擊、股匯雙殺，台積電等電子股熄火，終場下跌236.17點，收在17048.37點，力守「萬七」關卡。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商賣超，合計賣超405.66億元。其中，自營商賣超80.4億元，投信買超15.16億元，外資及陸資賣超340.42億元。

觀察盤面，電子股重挫1.91%，指數來到776.23點，突破2021年10月中旬以來新低。

根據外資賣超前10名個股，第一名為台企銀，賣超逾5.8萬張，其次依序為聯電、新光金、台積電、國泰台灣5G+、中信關鍵半導體、開發金、群創、長榮航、元大滬深300正2；晶圓雙雄與金融股遭外資提款。

外資買超排行中，第一名為友達，買超近萬張，其餘依序為大成鋼、彰銀、中信金、中華電、中鋼、台新金、長榮、富采、奇鋐。顯示外資在金融股、鋼鐵股上「撿便宜」。

且防禦類型的電信股也獲得外資青睞，今天買超逾6300張，推升中華電收盤股價來到130元，不僅股價創下歷史新高，以目前發行股數77.57446545億股計算，市值正式突破兆元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今天遭「內外夾擊」，內部因素為台灣疫情擴散，對外則因美股科技股走弱，拖累電子盤疲軟，而中國封城時間拖長，相關電子股回測近期新低，指數跌破3月7日空方缺口支撐，顯示台股信心脆弱。

分析師指出，中國上海、昆山封城令延長，市場擔憂進一步衝擊台廠供應鏈，台股電子族群今天成為殺盤重心。

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分析師進一步表示，2022年上半年消費性電子市場受宅經濟效應減弱、中國疫情及國際局勢緊張、高通膨等衝擊，再加上邁入傳統淡季，相關應用如PC、筆電、電視、智慧型手機需求明顯降溫，下游客戶陸續下修今年出貨目標。

不過，分析師也認為，車用、物聯網、通訊、伺服器等則仍維持不錯的需求力道，同時，由於疫情擴散以及俄烏戰事持續，故供應鏈普遍透過建立更高的庫存，以避免物料因運輸受阻出現缺料的風險。（編輯：黃國倫）1110411