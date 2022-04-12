台積電ADR創波段新低 法人：台股面臨萬七保衛戰

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（中央社記者張建中台北12日電）美股收低，道瓊工業指數下挫1.19%，那斯達克指數下跌2.18%。台積電美國存託憑證（ADR）創波段新低。法人表示，台股恐回測17000點關卡支撐。

投資人等候白宮所警告「特別高」的通膨率報告出爐，美股收跌，道瓊工業指數下跌413.04點，跌幅1.19%，標準普爾指數下挫75.75點，跌幅1.69%；那斯達克指數下跌299.04點，跌幅2.18%。

費城半導體指數下滑65.08點，跌幅2.09%。台積電ADR一度達96.91美元，創波段新低，終場收在97.57美元，下跌1.72美元，跌幅1.73%。

國內外產業訊息方面，電信三雄首季財報出爐，均超越財測表現，中華電受惠行動等各項業務挹注，3月營收雙位數成長，每股純益新台幣0.36元，贏過台灣大的0.34元和遠傳的0.25元。

南亞科第1季在業外收益挹注下，稅後淨利65.5億元，季增1.5%，每股純益2.11元。總經理李培瑛預期，第2季產品平均售價跌幅可望縮小。

手機晶片廠聯發科3月營收591.8億元，月增47.84%，年增47.41%，創單月營收新高；第1季營收1427.11億元，超越原訂第1季營運目標1312億至1415億元，季增10.92%，年增32.1%，同創單季歷史新高。

面板廠友達光電3月合併營收280.4億元，月增9.3%，年減8.7%；第1季合併營收815.3億元，季減12.4%，年減1.7%。群創光電3月合併營收239億元，月增9%，年減22.8%；第1季營收699億元，季減12.6%，年減16.6%。

國泰金3月稅後淨利118.5億元，奪下金控單月獲利王，累計前3月稅後淨利342億元，受到去年投資收益高基期所致，雖較去年同期下滑，仍創下歷史次高水準。

法人表示，台股上檔壓力沉重，隨著外資現貨持續賣超，新台幣走貶，台股短線可能回測區間底部17000點支撐。（編輯：張均懋）1110412