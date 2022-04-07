外資出走央行拋匯調節 3月外匯存底終結連7升

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（中央社記者蘇思云台北7日電）央行今天公布3月底外匯存底金額5487.7億美元，終止連續7個月走揚。央行表示，外資3月匯出約120億美元，因此進場拋匯調節提供流動性，不過觀察匯市並未出現供需一面倒的狀況。

央行今天公布3月外匯存底金額5487.7億美元，終止去年8月以來、連續7個月的走揚，外匯存底較2月底減少12.24億美元。

央行外匯局局長蔡烱民說明，3月外匯存底較2月減少主要有3個原因，包括外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元的匯率變動、央行為維持外匯市場秩序進場調節所致。

蔡烱民表示，去年3月美債殖利率快速攀升，央行也曾進場賣匯調節。外資今年3月本金跟盈餘匯出總計約120億美元，美債殖利率較高，部分壽險業資金也有匯出，央行因此進場賣匯調節提供美元流動性。不過，並沒有出現前年年底整個市場供需一面倒的情況出現。

蔡烱民表示，3月主要貨幣變動分歧，美元指數升值0.75%、澳幣升值4.18%、加幣升值2.16%，歐元貶0.47%、人民幣貶0.7%、新台幣貶2.05%、英鎊貶2.27%、日圓重貶5.8%。

媒體詢問外資近期匯出不少，新台幣若貶值到29元對通膨可能的影響。蔡烱民表示，原物料價格的影響應大於匯率因素，油價從先前120美元，最近回穩到100美元，15到20%的修正幅度遠大於新台幣匯率波動，最近股市修正、美債殖利率變動、外資匯出，也調整一些資產配置，但目前匯市供需仍是有買有賣，整體相對平穩，沒有出現市場供需失靈。

雖然3月外匯存底金額下滑，央行提供主要國家最新外匯存底金額，中國、日本、瑞士、印度仍包下前四名，台灣5487.7億美元續居第五名，超過香港與俄羅斯。

央行今天同步公布3月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計6772億美元，約當外匯存底123%，來到逾1年新低；蔡烱民表示，主要是受到股價變動市值減少所致。