更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍
國際

烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生
文化

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率4/300

外資出走央行拋匯調節 3月外匯存底終結連7升

2022/4/7 18:16（4/7 19:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
央行公布3月底外匯存底金額5487.7億美元，終止連續7個月走揚。（中央社檔案照片）
央行公布3月底外匯存底金額5487.7億美元，終止連續7個月走揚。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北7日電）央行今天公布3月底外匯存底金額5487.7億美元，終止連續7個月走揚。央行表示，外資3月匯出約120億美元，因此進場拋匯調節提供流動性，不過觀察匯市並未出現供需一面倒的狀況。

央行今天公布3月外匯存底金額5487.7億美元，終止去年8月以來、連續7個月的走揚，外匯存底較2月底減少12.24億美元。

央行外匯局局長蔡烱民說明，3月外匯存底較2月減少主要有3個原因，包括外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元的匯率變動、央行為維持外匯市場秩序進場調節所致。

蔡烱民表示，去年3月美債殖利率快速攀升，央行也曾進場賣匯調節。外資今年3月本金跟盈餘匯出總計約120億美元，美債殖利率較高，部分壽險業資金也有匯出，央行因此進場賣匯調節提供美元流動性。不過，並沒有出現前年年底整個市場供需一面倒的情況出現。

蔡烱民表示，3月主要貨幣變動分歧，美元指數升值0.75%、澳幣升值4.18%、加幣升值2.16%，歐元貶0.47%、人民幣貶0.7%、新台幣貶2.05%、英鎊貶2.27%、日圓重貶5.8%。

媒體詢問外資近期匯出不少，新台幣若貶值到29元對通膨可能的影響。蔡烱民表示，原物料價格的影響應大於匯率因素，油價從先前120美元，最近回穩到100美元，15到20%的修正幅度遠大於新台幣匯率波動，最近股市修正、美債殖利率變動、外資匯出，也調整一些資產配置，但目前匯市供需仍是有買有賣，整體相對平穩，沒有出現市場供需失靈。

雖然3月外匯存底金額下滑，央行提供主要國家最新外匯存底金額，中國、日本、瑞士、印度仍包下前四名，台灣5487.7億美元續居第五名，超過香港與俄羅斯。

央行今天同步公布3月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計6772億美元，約當外匯存底123%，來到逾1年新低；蔡烱民表示，主要是受到股價變動市值減少所致。

美國聯準會（Fed）公布3月會議紀錄，蔡烱民表示，Fed今年可能還有6到7次升息空間，市場關注5月、6月會不會連續升2碼，各方都有不同看法。會議紀錄提到最快5月可能開始縮表

縮表小百科

  • 縮表是指銀行減少資產負債表規模。

  • 聯準會過去在量化寬鬆（QE）時期大量買入美國公債、房貸抵押證券（MBS）與機構債券等資產，造成資產負債表迅速膨脹。

  • 隨著市場復甦持穩，聯準會除透過升息外，另一方面透過縮減資產負債表，實施瘦身計畫，收緊市場資金。
看更多
關閉
，每月縮表規模最高可能達950億美元，這個速度確實可能影響美債殖利率攀升，不僅影響台灣，也會影響全球資金移動情形。（編輯：楊凱翔）1110407
延伸閱讀
外資閃人股匯雙挫 新台幣連4貶收28.828元電金傳齊跌 台股重挫343點失守17200點台股重挫343點摜破年線 金管會提3點穩軍心Fed會議紀錄顯示升息會加速 最快5月起每月縮表950億美元台灣10月外匯存底升至5467億美元 續創歷史新高
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀