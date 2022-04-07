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台股重挫343點摜破年線 金管會提3點穩軍心

2022/4/7 17:23（4/7 18:21 更新）
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美國聯準會釋鷹派訊號加上疫情升溫，台股7日大跌343點。（中央社檔案照片）
美國聯準會釋鷹派訊號加上疫情升溫，台股7日大跌343點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北7日電）台股今天大跌343點，金管會強調，台股相比亞洲其他市場仍相對穩定，且台股今年日均成交值仍守住新台幣3000億元大關，顯示動能無虞，另就上市櫃公司營收等數據可見基本面依然穩健。

美國聯邦準備理事會（Fed）3月會議紀錄釋鷹派訊號，加上疫情升溫重創投資人信心，台股今天重挫343點，失守年線，終場收在17178.63點、跌幅1.96%，成交值為3098.17億元。

觀察三大法人買賣情形，今年截至2月底為止，投信買超582億元、自營商賣超946億元、外資賣超1950億元；若截至3月底為止，外資賣超已達4590億元。

金管會證期局副局長高晶萍今天下午在例行記者會提3點穩定軍心，第一，今年截至4月6日為止，台股跌幅為3.82%，整體表現優於日本跌幅5.01%、香港跌幅5.63%、韓國跌幅8.15%、上海跌幅9.79%、深圳跌幅18.07%，顯示相較其他亞洲國家金融市場，台股整體表現相對持穩。

第二，因烏俄戰爭及市場預期聯準會加快升息腳步等因素影響，市場避險氣氛濃厚，對股市態度相對保守，不過金管會統計今年截至4月6日為止，台股集中市場平均日成交值仍達3087億元，日均成交量維持在3000億元以上水準。

第三，2021年上市櫃公司營收、獲利雙創近10年新高；截至3月底為止，台股集中市場現金殖利率達3.84%，加計股票股利為3.96%；前2月上市櫃公司累計營收較去年同期呈現正成長，皆顯示台股基本面良好，且主計總處預估今年台灣經濟成長率為4.42%，顯示國內景氣仍穩健成長。

高晶萍強調，整體而言台股體質仍相當穩健、有韌性，金管會將持續觀察資本市場變化。（編輯：楊凱翔）1110407

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