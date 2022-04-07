電金傳齊跌 台股重挫343點失守17200點

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）美國升息腳步恐怕又快又猛，加上疫情重創信心，台股今天開低走低，近期扮演多頭中流砥柱的金融股頂不住壓力，加入補跌行列，指數終場暴跌343點，年線17401點應聲而破，資金轉向防疫快篩等相關個股。

加權股價指數終場下跌343.87點、跌幅1.96%、收在17178.63點，成交值新台幣3098.17億元，創3月18日以來新低，量能也超過3000億元，類股全盤皆墨、無一倖免，尤其是金融類股指數在創高1944.59點後反手下殺，收盤跌破1900點整數關卡，震盪幅度達2.3%，更是讓多頭信心崩潰。

電子權值股依舊遭到外資提款，台積電、聯電續挫，台積電收在最低點566元，跌幅2.08%，聯電尾盤也來到最低點，收在50元整數關卡，跌幅2.15%、大立光再創新低價來到1685元，跌幅達5.07%；IC設計族群也遭到賣壓摜壓，創惟收在跌停價272元。

疫情升溫，昨天強勢的航空雙雄尾盤跌幅也擴大，盤面由防疫檢測相關個股表現最亮眼，亞諾法、瑞基、ABC-KY等均亮燈漲停。

分析師表示，台股近4個交易日皆以下跌作收，今天在美國縮表利空壟罩下更是跌勢加劇，一舉跌破年線支撐，在市場觀望氣氛濃厚、多頭縮手狀況下，前波低點16764點的支撐力道值得觀察。

分析師指出，俄烏戰爭未見和平曙光，美國聯邦準備理事會（Fed）升息動作有加劇可能，加上台灣今天本土確診COVID-19人數超過380例，進一步引爆投資人恐慌氣氛瀰漫。

此外，匯豐證券也認為，市場對亞洲科技類股的正面論調正在消退，包括地緣政治問題、供應鏈受疫情影響中斷，以及全球需求放緩，都使不確定性升溫，導致以出口導向的台股遭遇逆風，因此將台股投資評等降至「中立」；也由於外資今年對台股賣超不手軟，近2個交易日賣超金額超過370億元，在台股技術面轉劣下，今天賣超金額也恐進一步擴大。（編輯：趙蔚蘭）1110407