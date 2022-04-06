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市場憂心聯準會加速升息 亞股隨美股挫跌

2022/4/6 19:23
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（中央社香港6日綜合外電報導）亞洲股市今天隨著前一天的美國華爾街股市挫跌，主要因市場憂心美國聯邦準備理事會（Fed）將採取更積極的行動，控制通膨。同時，國際油價從前一天的跌勢中反彈，也拖累股市。

烏克蘭戰爭持續對股市投下陰影，但聯準會貨幣政策本週成了市場焦點，投資人對聯準會官員撤離疫情期間振興經濟措施的速度感到不安。

聯準會上月宣布升息1碼，市場現在把目光轉向5月的決策會議，市場預期聯準會5月將升息2碼，年底前再升息數次。

聯準會理事布蘭納德（Lael Brainard）昨天表示，平抑攀至40年高點的通膨至關重要，如有必要，聯準會「準備採取更強力的行動」。一向被視為溫和派的布蘭納德此言一出，嚇壞市場投資人。

獲提名出任聯準會副主席，目前靜待國會通過提名的布蘭納德也表示，聯準會官員已準備好開始減少持有的龐大債券部位。聯準會透過購債計畫削減借貸成本。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「市場原以為布蘭納德至少會發表更四平八穩的評論，沒想到這些屬於強硬派的評論出自布蘭納德口中。」

聯準會3月決策會議紀錄今天稍後將公布，市場將從中一窺聯準會官員對於烏克蘭戰爭衝擊的看法，近來出爐的經濟數據顯示美國經濟目前仍具韌性。

華爾街三大股市昨天全面下跌，其中以科技股為主的那斯達克（Nasdaq）指數跌幅逾2%。亞洲股市今天隨著美股跌勢挫低。

日股日經指數跌1.6%，收27350.30點。港股恆生指數挫1.9%，收22080.52點。上海綜合股價指數近乎持平，收在3283.43點。

至於亞洲其他股市，雪梨、首爾、新加坡、馬尼拉、雅加達、台北和威靈頓股市也都收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110406

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