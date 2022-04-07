外資閃人股匯雙挫 新台幣連4貶收28.828元
2022/4/7 18:41（4/7 19:01 更新）
新台幣兌美元7日收盤收28.828元，來到2020年12月以來新低水平，貶5.8分。（中央社檔案照片）
（中央社記者蘇思云台北7日電）美國聯準會（Fed）公布會議記錄，外界擔憂升息、縮表加快，外資賣超台股大匯出，新台幣兌美元今天收盤收28.828元，來到2020年12月以來新低水平，貶5.8分。
美國聯準會公布會議記錄，強化鷹派論調，加上本土疫情升溫，台股今天開低走低，指數終場大跌343點，收在17178.63點。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超500.12億元。
外匯交易員表示，新台幣貶破28.8元關卡後，有出口商趁機拋匯，不過外資賣超台股後，午後加大匯出力道，新台幣貶勢難擋，台北及元太外匯市場總成交金額放大到19.57億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為28.770元，最高28.753元、最低28.862元，最後收28.828元，貶5.8分，是近期的連4貶。
外匯交易員表示，外界關注Fed後續是否加大升息幅度，加上Fed釋出最快可能5月縮表
的訊息，恐加劇全球資金移動，新台幣短期仍會偏弱整理，後續仍要關注外資動向與美元走勢。（編輯：楊凱翔）1110407
縮表小百科
- 縮表是指銀行減少資產負債表規模。
- 聯準會過去在量化寬鬆（QE）時期大量買入美國公債、房貸抵押證券（MBS）與機構債券等資產，造成資產負債表迅速膨脹。
- 隨著市場復甦持穩，聯準會除透過升息外，另一方面透過縮減資產負債表，實施瘦身計畫，收緊市場資金。
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