外資閃人股匯雙挫 新台幣連4貶收28.828元

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新台幣兌美元7日收盤收28.828元，來到2020年12月以來新低水平，貶5.8分。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北7日電）美國聯準會（Fed）公布會議記錄，外界擔憂升息、縮表加快，外資賣超台股大匯出，新台幣兌美元今天收盤收28.828元，來到2020年12月以來新低水平，貶5.8分。

美國聯準會公布會議記錄，強化鷹派論調，加上本土疫情升溫，台股今天開低走低，指數終場大跌343點，收在17178.63點。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超500.12億元。

外匯交易員表示，新台幣貶破28.8元關卡後，有出口商趁機拋匯，不過外資賣超台股後，午後加大匯出力道，新台幣貶勢難擋，台北及元太外匯市場總成交金額放大到19.57億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為28.770元，最高28.753元、最低28.862元，最後收28.828元，貶5.8分，是近期的連4貶。