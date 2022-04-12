外資賣超台股近6千億 法人點名新台幣止貶關鍵

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（中央社記者吳家豪台北12日電）台股今天收黑，新台幣兌美元續貶，外資今年累計賣超台股近新台幣6000億元。法人表示，美聯準會對升息採取的態度，將是左右第2季新台幣匯率走勢的關鍵，若美債殖利率不再飆高，新台幣匯率可能反轉。

新光投信董事長劉坤錫接受中央社記者採訪表示，電子、紡織及塑化等出口導向產業有望受惠於新台幣貶值，不過個別公司的經營型態也有差異，例如同樣是塑化股，台塑集團相關公司的出口比重可能較高。

劉坤錫指出，美國金融市場預期聯邦準備理事會（Fed）繼續加速升息與縮表，造成美國公債殖利率往上飆高，美元越來越強勢，新台幣匯率因此受到影響，加上外資在台股偏賣超，導致新台幣走貶壓力擴大。

針對第2季新台幣匯率走勢，劉坤錫認為，關鍵是觀察美國聯準會升息態度，目前美國公債殖利率已來到約2.8%，如果走高到某個水準後不再往上，就會是新台幣匯率反轉的時間點。

外資今天賣超台股100.93億元，今年以來累計賣超逾5969億元，但近日積極回補期貨空單，11日盤後淨空單只剩423口，較8日減少2258口，今天盤後則增加1440口。

劉坤錫表示，過去曾出現外資在現貨做多、期貨做空的情況，現在則是外資賣超現貨、縮減期貨空單，可能暗示對台股後勢看法並未偏空。接下來可以觀察外資何時在現貨轉為買超，與期貨操作同步，對台股盤勢穩定會比較有幫助。

國泰證期分析，第2季全球供應鏈運行尚未恢復順暢，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒威脅仍在，加上近期俄烏爆發軍事衝突，為國際經濟前景增添不確定性，第2季台股基本面變數仍大，且新台幣近期貶勢加大，台股短線若無法站回5日線，操作應相對保守。（編輯：楊凱翔）1110412