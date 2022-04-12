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台股失守萬七 法人：17400點年線判斷強弱指標

2022/4/12 21:10（4/12 21:24 更新）
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台股12日震盪收跌57.46點，失守17000點關卡，收在16990.91點，成交值新台幣2740.62億元。（中央社檔案照片）
台股12日震盪收跌57.46點，失守17000點關卡，收在16990.91點，成交值新台幣2740.62億元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北12日電）台股今天震盪收跌57.46點，失守17000點關卡，收在16990.91點，成交值新台幣2740.62億元。法人預期，台股不排除有機會反彈，17400點年線是未來反彈強弱觀察指標。

分析師王兆立表示，因俄烏戰爭及中國大陸封城情況超乎預期，加上通膨疑慮升高，市場憂心未來經濟恐出現衰退，致台股回檔修正。

王兆立說，台股已經過一段大幅修正，除非俄烏局勢大幅惡化，否則後續要再出現連續性重挫的機會降低。台股4月來指數自17693.47點滑落，至今天收盤已大跌超過700點，跌幅約3.97%。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，台股今天最低來到16905.13點，逼近前波低點16808.43點，之後在台積電股價一度由黑翻紅，才帶動近期弱勢的電子類股指數稍見止跌，台股終場跌幅收斂，收在16990.91點。

黃國偉說，觀察17400點之上有月線、季線及年線等均線反壓，台股上檔壓力大，初步可將17400點年線視為未來反彈強弱勢的觀察指標。

黃國偉提醒目前市場變數仍多，他表示，美元指數與美債殖利率動向都應追蹤留意，美元指數若突破過去6年大箱型區間的上緣103，恐帶動大量資金回流美元市場，將不利新興市場；公債殖利率也不宜突破3.2%前波高點。（編輯：楊凱翔）1110412

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