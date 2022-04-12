航運業去年海外投資獲利稱王 賺逾4千億年增7倍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北12日電）金管會統計，去年航運業海外投資收益達新台幣4273億元，年增7.46倍，居各產業之冠；其次為電子零組件業海外投資賺1632億元，年增3成；第三為半導體業海外投資收益1062億元，年增1.35倍。

金管會證期局主秘黃厚銘今天公布上市櫃公司海外投資及中國投資概況。截至2021年底，共有1281家上市櫃公司赴海外投資，占全體家數的77.68％；上市櫃公司累計投資合計7兆1526億元，年增3419億元。

上市櫃公司海外投資金額增加，主要是投資設立或併購取得海外子公司，或海外子公司建廠資金需求、參與現金增資所致；上市櫃公司皆以半導體業投資金額較大。

2021年上市櫃公司海外投資利益達1兆2692億元，創近10年新高，較2020年增加6380億元；主要是航運業、半導體業及電子零組件業因貨櫃運價上漲、智慧型手機等產品需求增加所致。

金管會也揭露去年上市櫃公司海外投資收益王，第一名為航運業，海外投資收益達4273億元，年增3768億元；電子零組件業1632億元，年增378億元；半導體業1062億元，年增611億元。

另截至2021年底，共有1208家上市櫃公司赴中國投資，占全體家數的73.26%；上市櫃公司累計投資合計2兆5288億元，年增170億元。

上市櫃公司中國投資金額增加，主要是基於營運策略考量，增設或併購取得中國子公司，或因應子公司資金需求因此增加投資；上市、上櫃公司分別以電腦及周邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

2021年上市櫃公司中國投資利益合計5523億元，創近10年新高，相較2020年增加1064億元；主要是其他電子業、塑膠工業及半導體業因智慧型手機、電子材料、化工產品及電腦相關產品需求增加所致。

去年其他電子業中國投資收益達1742億元，年增407億元；半導體業514億元，年增165億元；塑膠工業392億元，年增180億元。

上市櫃公司2021年赴中國投資收益匯回金額為415億元，創近8年新低，主要是集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利、出售股權收益匯回；上市、上櫃公司分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。

截至2021年底，上市櫃公司中國投資收益累計匯回金額合計5896億元，占累計原始投資金額的23.32％。（編輯：楊蘭軒）1110412