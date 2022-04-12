台股成交量續跌破3000億 金管會強調動能無虞

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（中央社記者謝方娪台北12日電）台股近日成交金額屢屢跌破新台幣3000億元大關，金管會指出，今年截至今天，台股日均量為3074億元，雖低於去年日均量3914億元，不過仍為歷年來次高水準，流動性仍充足。

台股今天走勢震盪，加權指數收在16990.91點，失守萬七關卡，跌幅0.34%，成交值2740.62億元，持續跌破3000億元大關。

金管會證期局主秘黃厚銘今天在例行記者會指出，今年以來至今天為止，台股日均量為3074億元，雖略低於去年日均量3914億元，不過仍為歷年來次高；相較2020年日均量為2007.31億元，目前台股流動性仍相當充沛。

台股近期波動加劇，不過若綜合觀察亞洲主要股市表現，今年以來截至11日為止，台股跌幅6.42%，相比日本跌幅6.84%、香港跌幅9.36%、韓國跌幅9.56%、上海跌幅12.99%、深圳跌幅22.46%，台股表現相對穩健。

黃厚銘說，上市櫃公司2021年營收、稅前淨利均創近10年新高水位，且台股具有高殖利率優勢，今年截至3月底為止，集中市場本益比為13.45倍，現金殖利率則有3.84%，加計股票股利為3.96%，台股殖利率近4%水準。

他也強調，主計總處預估今年台灣經濟成長率為4.42%，顯示今年經濟仍穩定成長，股市為經濟的櫥窗，台股體質相對健全，市場短期波動雖難免，但長期而言投資仍要回歸基本面表現。（編輯：楊蘭軒）1110412